Auch Hockey-Herren verpassen EM-Medaille

Dem verjüngten deutschen Team, das im Halbfinale unglücklich nach Penaltyschießen an Belgien gescheitert war, fehlte im Endeffekt ein Schuss Cleverness. Wie schon zuvor zeigte die Mannschaft von Kermas auch im letzten Turnierduell ihr Potenzial - doch am Ende herrschte Frust im deutschen Lager über die undankbare Platzierung.

Fürste sieht Arbeit und Talent

Der zweimalige Olympiasieger Moritz Fürste, als Beobachter in Amsterdam vor Ort, sieht nach dem Umbruch bei beiden Teams "noch eine Menge Arbeit" . Doch Fürste, der nach Olympia in Rio seine internationale Karriere beendet hatte, verwies auch auf das denkbar knappe Scheitern beider deutscher Mannschaften in den Halbfinals. Die Männer hatten sich erst im Penaltyschießen beugen müssen, die Frauen verloren 0:1 gegen Belgien.

Fürste bescheinigte der Männer-Auswahl ein "unfassbares Talent. Sie müssen daran arbeiten, dass es auch im Spiel umgesetzt wird" , sagte der frühere Kapitän, der am Rande der EM in die Hall of Fame der Europäischen Hockeyföderation aufgenommen wurde.

