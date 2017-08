Der Traum vom neunten EM-Gold ist für die deutschen Hockey-Männer vorzeitig beendet. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas zeigte in Amsterdam Nerven und unterlag dem Olympia-Zweiten am Freitag (25.08.2017) mit 0:2 im Penaltyschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Damit spielt Deutschland erstmals seit der EM 2007 in Manchester nur um die Bronzemedaille. Bei den vergangenen vier Ausgaben hatten es die Deutschen immer bis ins Endspiel geschafft.

"Die Mannschaft hat wieder einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Schade, dass wir nur noch um Bronze spielen. Das Niveau war sehr hoch, uns fehlten die letzten fünf Prozent. Wir dürfen jetzt nicht zu lange trauern", sagte Kermas. Im Spiel um Platz drei am Sonntag trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) entweder auf den Erzrivalen aus den Niederlanden oder auf England.