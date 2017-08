Für die deutschen Dmaen geht es bereits am Sonntag (17.45 Uhr) gegen England und am Dienstag (14.45 Uhr) gegen Irland weiter. Die DHB-Herren greifen erstmals am Sonntag (15.30 Uhr) in das EM-Geschehen ein. Gegner ist dann in England gleich ein Mitfavorit.

Stand: 19.08.2017, 12:01