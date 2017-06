Deutschland spielte am Samstag (03.06.17) beim Vorbereitungsturnier auf die World League und die Europameisterschaft 2:2 (1:0) gegen Indien. Die Treffer für die DHB-Auswahl erzielten Niklas Wellen (13.) und Tobias Hauke (51.). Das erste Spiel hatte Deutschland am Donnerstag 2:5 (2:1) gegen Belgien verloren.

"Das war ein Schritt nach vorne, nicht nur vom Ergebnis. Hinten raus hätten wir sogar gewinnen können", sagte Kermas. "Das war eine gute Teamleistung gegen einen starken Gegner, wir haben wenig zugelassen. Für das Team hier war das ein wichtiger Entwicklungsschritt."

Ohne Kölner

Am Sonntag treffen Deutschland und Indien erneut aufeinander. Die Spiele gelten als Testläufe für die World League (9. bis 23. Juli) und die EM in Amstelveen/Niederlande (19. bis 27. August). Kermas muss in Moers auf die Spieler des deutschen Vizemeisters Rot-Weiß Köln verzichten, die am Sonntag beim Final-Four-Turnier der Euro Hockey League im belgischen Brasschaat um den Titel spielen.

Stand: 03.06.2017, 18:52