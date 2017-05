Kölns Hockey-Herren greifen nach Titel-Hattrick

Das Herrenteam von Rot-Weiss Köln greift bei den deutschen Hockey-Meisterschaften nach dem Titel-Hattrick. Bei der 75. Endrunde in Mannheim trifft das Team von Trainer Andre Henning im Halbfinale am Samstag (27.05.2017) zunächst auf den Harvestehuder THC (17.30 Uhr). Zuvor kämpfen im ersten Halbfinale (15.00 Uhr) bereits Uhlenhorst Mülheim und Gastgeber Mannheimer HC um ein Ticket für das Endspiel, das am Sonntag (14.00 Uhr) steigt.

RW - Coach Henning setzt auf mentale Stärke