Hallenhockey-WM in Berlin - das deutsche Herren-Team

Hockey ist zwar ein Teamsport, aber auf diese deutschen Spieler wird es bei der Hallenhockey-WM in Berlin besonders ankommen.

Kapitän: Martin Häner (Abwehrspieler)

"Unser Ziel ist der Titel, es ist durchaus realistisch, aber es wird nicht einfach" , sagt Häner, der 29 Jahre alte Abwehrspieler des Berliner HC , im Gespräch mit sportschau.de.

Martin Häner

Respekt zeigt der deutsche Kapitän grundsätzlich vor jeder gegnerischen Mannschaft, "aber vor allem die europäischen Gegner wie Österreich, Belgien und Polen schätze ich als sehr stark ein." Die besondere Stärke des deutschen Teams, so Häner, der selbst zu den besten Verteidigern der Welt zählt, sei "das individuelle Vermögen" der Mannschaft.

Youngster: Christopher Rühr (Stürmer)

Mit 24 gehört Rühr zu den jüngeren Spieler im Zwölf-Mann Kader von Bundestrainer Stefan Kermes. Der schnelle, dribbelstarke Angreifer vom Bundesligisten Rot-Weiß Köln gewann 2013 und 2015 den Preis für den besten U23-Spieler der Welt.

Christopher Rühr

In der aktuellen Hallensaison war Rühr für seine Kölner immer wieder Matchwinner: Im sechsten (von sieben) Spielwochenenden brachte Rühr sein Team gegen seinen ehemaligen Klub Uhlenhorst Mülheim mit vier Toren auf Siegerkurs (Endstand 8:6) und schaffte mit seinen Kölnern den Einzug in die K.o.-Runde der besten deutschen Hallenhockey-Teams, das am vergangenen Wochenende in Stuttgart ausgespielt wurde. Christopher Rühr schoss drei Tore, trotzdem unterlagen seine Kölner im Halbfinalkrimi gegen den UHC Hamburg mit 6:7.

Torjäger: Alexander Otte (Stürmer)

Alexander Otte

Der Spielertrainer der TG Heimfeld ist auch mit 36 Jahren immer noch einer der torgefährlichsten Hockeyspieler der Welt. Der "absolute Hallenspezialist" , wie ihn sein Kapitän Martin Häner beschreibt, war bei der Hallen-WM 2015 in Leipzig Torschützenkönig. Auch in der aktuellen Hallensaison lässt Otte seine Gegenspieler immer wieder alt aussehen: Seine Sechs-Tore-Gala im Spiel gegen den Club an der Alster war eines der Highlights der diesjährigen Hallensaison.

Star: Mats Grambusch (Stürmer)

Mats Grambusch

Mit 25 Jahren hat der Kölner Stürmer schon viel erreicht. 2011 gab Grambusch sein Debüt in der Nationalmannschaft und bestritt seitdem 111 Länderspiele. Grambusch gehört zu den besten Spielern der Welt. Bestätigt wird dies durch die Nominierung zum Welthockeyspieler 2017. Mit im Rennen sind der Belgier Arthur van Doren und der Argentinier Gonzalo Peillat. Die Auszeichnung wird durch die International Hockey Federation (FIH) verliehen.

Erfahrung: Tobias Hauke (Verteidiger)

Tobias Hauke

Mit 312 Partien hat Hauke (30) die meisten Länderspiele aller aktiven Nationalspieler. Zahlreiche Meisterschaften, Olympiasiege und die Auszeichnung zum Welthockeyspieler im Jahre 2013 machen ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Akteure. Hauke ist Teammanager beim abstiegsbedrohten Fussball-Bundesligisten Hamburger SV , dort allerdings in der Kritik wegen seiner Hockeyaktivitäten – es heißt, der HSV suche eine andere Position für ihn.

Stand: 06.02.2018, 11:39