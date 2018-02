Hallenhockey-WM in Berlin - das deutsche Damen-Team

Das deutsche Damenteam geht als einer der großen Favoriten dieser Hallen-WM ins Rennen. Schärfster Konkurrent dürfte ab dem 7. Februar in Berlin das Team der Niederlande um Welthockeyspielerin Naomi van As sein.

Youngster: Nike Lorenz (Innenverteidigerin)

Nike Lorenz

Mit 20 Jahren ist die gebürtige Berlinerin die jüngste Akteurin im Kader der deutschen Damen. Nike Lorenz gab mit 17 Jahren ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft und machte seither 71 Länderspiele. Die Damen des Mannheimer HC konnten sich 2016 auch dank Lorenz die deutsche Hallenmeisterschaft sichern. Nike Lorenz darf sich nach überragenden Leistungen über eine Nominierung der FIH zur besten U-23 Spielerin der Welt freuen.

Torjägerin : Franzisca Hauke (Stürmerin)

Franzisca Hauke

23 Tore in zehn Spielen erzielte Franzisca Hauke (Schwester von Herren-Nationalspieler Tobias Hauke) in der Damen-Bundesliga für den Harvestehuder THC. Sie führt die Torschützenliste der Damen an und zählt mit 149 Länderspielen zu den besonders erfahrenen Spielerinnen des Teams.

Kapitänin: Janne Müller-Wieland (Verteidigerin)

Janne Müller-Wieland

Zusammen mit ihrer Schwester tritt die Abwehrspielerin für den UHC Hamburg an. Mit Janne Müller-Wieland als Kapitänin konnte der UHC zahlreiche Meisterschaften feiern. Die gebürtige Hamburgerin führte 2016 die deutsche Hockey-Nationalmannschaft auf den dritten Platz bei den Sommerspielen in Rio. Für diesen Erfolg erhielten Janne Müller-Wieland und ihr Team 2016 das Silberne Lorbeerblatt, die höchste an Sportler verliehene Auszeichnung in Deutschland.

Erfahrung: Müller-Wieland (Verteidigerin) & Marie Mävers (Stürmerin)

Marie Mävers

Wie Janne Müller-Wieland bringt auch die bald 27-jährige Marie Mävers vom UHC Hamburg eine Menge Erfahrung und Routine mit. Die Hamburgerin hat in ihrer Karriere nicht weniger als 187 Spiele für die Nationalmannschaft absolviert – allerdings auf dem Feld. Bei der WM in Berlin wird Marie Mävers ihr Debüt in der Halle geben. Sie ersetzt Lea Stöckel von Rot-Weiß Köln, die sich einen Ermüdungsbruch im Knöchel zuzog.

Star: das Team

Während bei den Herren Einzelspieler herausstechen, zeichnet die Damen die Teamstärke aus: Neben Hauke und Müller-Wieland sticht besonders das Angreiferinnen-Trio vom Club an der Alster hervor. Viktoria Huse, Anne Schröder und Lisa Altenburg schossen ihre Mannschaft zur diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaft, allein im Halbfinale gegen Uhlenhorst Mühlheim erzielte das Trio sechs Tore (Endstand: 7:2).

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 07.02., ab 22.50 Uhr

Stand: 06.02.2018, 11:38