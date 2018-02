Hallenhockey-WM - Deutsche Teams im Viertelfinale

Beim souveränen 6:0 (2:0) über die Ukraine feierten die Damen am Donnerstag (08.02.18) in ihrem dritten Gruppenspiel den dritten Sieg und stehen damit bereits sicher in der K.o. -Phase.

Die Hamburgerinnen Franzisca Hauke und Anne Schröder waren in der Max-Schmeling-Halle mit je zwei Treffern die erfolgreichsten Torschützinnen der DHB-Mannschaft, für die am Abend (18.20 Uhr) noch das vorletztes Vorrunden-Spiel gegen Tschechien ansteht.

Herren holen Rückstand auf

Anschließend erkämpften sich die Herren nach 1:3- und 3:5-Rückstand noch einen 6:5-Erfolg über Tschechien und sind ebenfalls nach dem dritten Sieg weiter. Der Kölner Mats Grambusch war mit drei Treffern der Matchwinner für den Turnier-Mitfavoriten. Am Abend (19.30 Uhr) muss das Team noch gegen Polen ran.

"Wir sind als Team nach dem Rückstand zurückgekommen" , sagte der Kölner nach dem Spiel bescheiden. Dabei war er der entscheidende Mann in einem Match, in dem Bundestrainer Stefan Kermas alles auf ein Karte setzte. Er nahm Torhüter Mark Appel vom Feld und ließ die letzten elf Minuten mit sechs Feldspielern agieren. Grambusch drehte in dieser Phase mit seinem Dreierpack die Partie komplett. "Gut, dass wir die Torwart-Raus-Variante mal unter Druck ausprobieren mussten. Am Ende war es eine starke Willensleistung" , sagte Kermas, der mit seinem Team den Titelgewinn als klares Ziel ausgegeben hat. "Dann dürfen wir aber nicht so verschlafen ins Spiel gehen" , warnte Kapitän Martin Häner. Der Drucksituation konnte er jeoch auch Positives abgewinnen: "Schön zu wissen, dass wir so ein Match drehen können."

dpa/sid | Stand: 08.02.2018, 13:44