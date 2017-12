Bei der WM 2015 hieß es im Finale 23:31, ein Jahr später hieß es im EM-Endspiel 29:30: Zweimal in Serie sind die Handball-Frauen der Niederlande an Norwegen gescheitert. Bei der WM in Deutschland kommt es nun schon im Halbfinale zum Duell der zuletzt besten Frauenteams.

Und Oranje will Revanche und endlich seinen "Norwegen-Fluch" beenden. "Es ist Zeit, sie zu schlagen" , sagte Estavana Polman.

Bundesliga gut vertreten

Im Viertelfinale hatten sich die Niederlande mit 30:26 gegen Tschechien durchgesetzt. "Das war ein hartes Stück Arbeit" , sagte Polman. Garanten des Erfolges waren Torfrau Tess Wester vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim und die frühere Oldenburgerin Lois Abbing, die 14 der 30 Tore erzielte.

Insgesamt 13 der 16 Oranje-Frauen spielen oder spielten für deutsche Vereine - somit ist zumindest die Bundesliga nach dem Achtelfinal-Aus der deutschen Mannschaft noch zahlreich vertreten, wenn am Wochenende die Medaillen vergeben werden.

Norwegen in Topform

Auf die Niederländerinnen wartet jedoch ein dicker Brocken: Welt- und Europameister Norwegen. Die Skandinavierinnen demontierten im Viertelfinale Olympiasieger Russland mit 34:17 - und machten deutlich, dass der Weg zu Gold nur über sie führt. "Das war mit das beste Spiel, seitdem ich diese Mannschaft trainiere" , lobte Trainer Thorir Hergeirsson.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2009 hat er Norwegen zu drei EM-Titeln, zwei WM-Triumphen und Olympia-Gold 2012 in London geführt. "In dieser Form sind sie unschlagbar" , sagte Russlands Trainer Jewgeni Trefilow.

Niederlage auch in Rio

Doch die Niederländerinnen sinnen auf Revanche, haben sie doch noch mehr Rechnungen mit dem Rivalen offen. Denn auch bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zogen sie im Spiel um Bronze den Kürzeren. "Irgendwann müssen wir sie auch einmal bezwingen" , sagte Torfrau Wester.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der Olympia-Zweite Frankreich und Schweden gegenüber. Während die Skandinavierinnen, die im Viertelfinale Deutschland-Bezwinger Dänemark eliminiert hatten, erstmals um eine WM-Medaille spielen, will Frankreich zum fünften Mal in ein WM-Finale einziehen. Den bislang einzigen Titel gab es 2003.

Stand: 15.12.2017, 08:00