Vor dem Schlüsselspiel gegen Serbien genoss Katja Kramarczyk am WM-Ruhetag der deutschen Handballerinnen im Teamhotel ein wenig Zeit mit der Familie. Ihr vierjähriger Sohn Lasse war da. "Er hat mich gemeinsam mit meiner Mama für ein Stündchen besucht. Darüber bin ich natürlich froh" , sagt Kramarczyk.

Danach legte die 33-Jährige aber gleich wieder den Fokus auf den Sport. Am Dienstag (05.12.17) soll gegen Serbien der dritte Vorrundenerfolg her. Mit dem hätte das Team das Achtelfinale sicher und würde sogar Kurs auf den Gruppensieg nehmen. "Wir wollen den nächsten Schritt gehen. Serbien wird uns alles abverlangen, da müssen wir alle unsere Qualitäten auf die Platte bringen" , sagt Kramarczyk.

Training bei Wieland Schmidt

Die Torhüterin des Bundesligisten Bayer Leverkusen hielt beim 23:18-Sieg gegen Südkorea überragend. Vielleicht liegt es daran, dass Deutschland seine Vorrunden-Partien in Leipzig spielt. Dort stand Kramarczyk acht Jahre lang für den HC im Tor und lebt mit der Familie auch noch in der Messestadt. Dort wird sie vom früheren Weltklasse-Keeper Wieland Schmidt trainiert. Erst ab Mitte der Woche bereitet sie sich dann mit ihrem neuen Klub Leverkusen auf die Bundesligaspiele vor. "Es freut mich, dass Katja in ihrer Halle diese Leistung abgerufen hat" , sagt Bundestrainer Michael Biegler.

"Sehr, sehr schöner Moment"

Nach dem Spiel kam Kramarczyk erst um halb zwei in der Nacht zur Ruhe. "Es ist ganz normal, dass du eine Weile brauchst, um mental runterzukommen und das sacken zu lassen. Es war ein sehr, sehr schöner Moment" , erklärt sie: "Aber solch ein Turnier hat viele Spiele, da muss man am nächsten Tag wieder voll da sein. Das ist die große Herausforderung." Ihre Leistung will sie selbst nicht überbewerten. "Natürlich ist es die Aufgabe der Torhüterin, der Mannschaft Rückhalt zu geben. Das macht ja gerade den Reiz aus" , sagt Kramarczyk.

Gutes Verhältnis zu Woltering

Trotz ihrer überragenden Leistung hat sie ihren Stammplatz im deutschen Tor nicht sicher. In Clara Woltering steht eine weitere Top-Torhüterin zur Verfügung. Die stand auch gegen Südkorea zunächst im Kasten, bekam in der Anfangsphase aber keinen Ball zu fassen. Kramarczyk kam rein und wurde zum großen Rückhalt. "Klar will jeder auf der Platte stehen, aber wir gönnen uns das gegenseitig. Wichtig ist der Teamerfolg" , sagt Kramarczyk und betont: "Bei so einem Turnier muss das Ego zurückstehen."

Serbien "ein anderes Kailber"

Bundestrainer Biegler ist deshalb vor der schweren Aufgabe gegen Serbien nicht bange. "Der Gegner ist allerdings ein anderes Kaliber ist. Da müssen wir sehr druckvoll agieren und beim Rückzug auf der Hut sein" , sagt der 56-Jährige.

Genau wie Deutschland hat Serbien nach zwei Spieltagen zwei Siege auf dem Konto. Beide Teams stehen mit jeweils 4:0 Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe D. Schon ein Remis genügt der deutschen Mannschaft, um das Ticket für die K.o. -Runde vorzeitig zu lösen. Doch damit wird sich auch Kramarczyk in ihrer Heimatstadt nicht zufrieden geben wollen.

Stand: 05.12.2017, 10:15