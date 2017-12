Der Füchse-Tanz auf drei Hochzeiten

So stark hatte man Paul Drux lange nicht mehr gesehen. Beim 32:29-Erfolg im Top-Spiel gegen die MT Melsungen avncierte der 22-jährige Rückraum-Ass der Berliner zum Matchwinner. "Er hat ein überragendes Spiel gemacht. Wann haben wir das zuletzt so gesehen ", schwärmte Füchse-Manager Bob Hanning.

Favoritenrolle an den Gegner

Drux ist also wieder da nach zwei schweren Verletztungen, die ihn in den vergangenen Monaten immer wieder zurückgeworfen hatten. Der frühere Gummersbacher könnte nun zu einem wichtigen Faktor für die kommenden Aufgaben werden. Die Füchse eroberten nach dem vierten Sieg in Folge und der gleichzeitigen Niederlage der SG Flensburg-.Handewitt die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga zurück. Manager Bob Hanning sprach hinterher von einem "großen Tag" für den Berliner Handball.

Jetzt steht schon der nächste große Tag an, denn die Reise geht zum amtierenden Meister Rhein-Neckar Löwen (14.12.2017, 19 Uhr) und es gilt, die Tabellenspitze zu verteidigen. " Wir sind sicherlich nicht der Favorit. Doch wir haben eine Chance, und die wollen wir nutzen ", sagte Drux nach dem Coup über Melsungen. Nicht Favorit - das ist sicher ein wenig untertrieben, denn natürlich befinden sich die Hauptstädter längst auf Augenhöhe mit dem derzeitigen Rangdritten, der die letzten beiden Meistertitel gewann.

Viele angeschlagene Spieler

" Wir müssen aber erst mal schauen, dass wir eine Mannschaft zusammen bekommen ", sagt hingegen Bob Hanning zu sportschau.de und zählt die vielen Spieler auf, die bis Dienstag nicht trainieren konnten, darunter die beiden Torhüter Stochl und Heinevetter sowie Lindberg, Wiede und Gojun. Hinzu kommt ein weiterer Ausfall, der schwer wiegt. Petar Nenadic fehlt den Füchsen ausgerechnet gegen die Löwen. Nach seiner "Blauen Karte" sperrte die "Spielleitende Stelle" der Handball-Bundesliga den 31-jährigen Serben für ein Match.

Ein Titel soll her: Bob Hanning

Aufgrund der personellen Situation und auch der Tatsache, dass es in auswärtiger Halle um Punkte geht, sieht auch Hanning die Favoritenrolle beim Gegner. Gleichwohl wollen die Berliner ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. " Ich finde es überragend, dass in dieser Saison fünf, sechs Mannschaften um die Meisterschaft spielen. Das tut der Liga ungemein gut. Wir haben nach Donnerstag noch die Partien gegen Erlangen und Magdeburg. Danach werden wir sehen, wo die Reise hingeht, ob wir die Champions League anpeilen oder einen Platz im EHF-Cup ", sagt Hanning zaghaft.

Hanning: "Einen Titel wollen wir holen"

Nach dem Heimspiel gegen den SC Magdeburg folgt eine Zäsur. Fünf Füchse-Spieler - Heinevetter, Fäth, Drux, Wiede und Schmidt - vertreten die deutschen Farben bei der Handball-Europameisterschaft in Zagreb, bevor es Mitte Februar in die heiße Saisonphase geht. Neben der Meisterschaft haben die Füchse zwei weitere Eisen im Feuer: Den EHF-Cup, wo im Februar die Gruppenphase beginnt, sowie das Viertelfinale im DHB-Pokal. Die Füchste treffen am 10. März auf den SC Magdeburg. Langweilig wird es für die Berliner in dieser Saison also nicht. " Einen Titel wollen wir am Ende der Saison holen ", stellt Hannning klar. Am liebsten wäre ihm auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft.

Stand: 13.12.2017, 08:30