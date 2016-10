Gummersbach beim Topteam, BHC empfängt Kiel

Nur eine Woche nach der deftigen 20:27-Heimpleite müssen Christoph Schindler & Co. am Mittwoch (12.10.16) bei Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt antreten, der mit 12:0 Punkten die Tabelle anführt und die einzige noch verlustpunktfreie Mannschaft in der HBL ist. Die Truppe von Trainer Ljubomir Vranjes, die sich in der vergangenen Saison knapp hinter den "Löwen" mit der Vizemeisterschaft begnügen musste, gilt in dieser Saison als ein heißer Meisterschaftsanwärter.

Diesem Anspruch wurde die Mannschaft von der dänischen Grenzen im bisherigen Saisonverlauf gerecht, wobei sie vor allem mit dem 21:17-Sieg in der Mannheimer Arena ihre Ambitionen nachdrücklich unter Beweis stellte. Und auch der TBV Lemgo konnte am vergangenen Sonntag in der heimischen Lipperlandhalle den Siegeszug der Flensburger nicht stoppen. Beim 33:29-Sieg waren Kreisläufer Henrik Toft Hansen und Linksaußen Anders Eggert mit je sechs Toren die erfolgreichsten SG-Werfer, gefolgt von dem fünffachen Torschützen Holger Glandorf.

Kurtagic glaubt an VfL-Chance

Die Rollen sind also verteilt, aber VfL-Trainer Emir Kurtagic möchte das Auswärtsspiel im hohen Norden keinesfalls zum reinen Erfahrungstrip degradieren: "Natürlich hat Flensburg eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber unbesiegbar sind sie auch nicht." Vielmehr habe der SC Magdeburg durch eine überragende Leistung bereits bewiesen, wie man die SG an den Rand einer verdienten Niederlage bringen könne. "Dafür benötigen wir aber eine nahezu fehlerfreie Vorstellung, und davon waren wir in den letzten beiden Spielen weit entfernt" , bilanziert der VfL-Trainer.

Vor allem gegen die Rhein-Neckar Löwen war die Chancenverwertung der Gummersbacher mangelhaft, was für Kurtagic immer noch unerklärlich ist: "Vielleicht fehlt das Selbstvertrauen, vielleicht machen sich die Spieler auch zu viele Gedanken? Ich weiß es nicht. Fakt ist. Wir müssen es besser machen."

Keeper Lichtlein im Fokus

Gelingt dies nicht, könnte dem VfL ein böses Erwachen drohen. Denn bringt man Torhüter Matthias Andersson (Kurtagic: "Vielleicht der beste Torhüter der Liga" ) einmal auf Betriebstemperatur, dann kann Flensburg einen Gegner in kürzester Zeit über den Gegenstoß auseinandernehmen. Man werde also ebenfalls neben einer starken Deckung eine adäquate Torhüterleistung benötigen, und während Matthias Puhle in den letzten Spielen regelmäßig zur Stelle war, erwartet Kurtagic von seiner Nummer eins Carsten Lichtlein mehr: "Er wird sich steigern müssen. Ich denke aber, dass wir sehr bald wieder seine gewohnten Leistungen sehen werden."

BHC empfängt den THW Kiel

Die Rollen vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem Bergischen HC und dem THW Kiel sind klar verteilt, der Rekordmeister wird in dieser Begegnung auf lange Sicht stets der Favorit sein. Etwas Besonderes ist die Partie aber natürlich schon, denn immerhin steigt sie am Mittwoch in der Kölner Lanxess-Arena, einem der Sport-Tempel der Republik.

Der BHC kommt zwar mit dem Rückenwind, seit drei Spielen ungeschlagen zu sein, aber die personelle Situation ist noch lange nicht wieder die beste. Möglicherweise wird der Sportliche Leiter Viktor Szilágyi zum vierten Mal in Folge das Trikot überstreifen. Der 38-Jährige sagt: "Wir haben es schon öfter so abgesprochen, dass wir uns diese Option aufrechterhalten."

Weniger Ausfälle als zuletzt

Immerhin könnten einige BHC-Akteure zurückkehren: Die mit einem Magen-Darm-Virus zuletzt bei FrischAuf Göppingen fehlenden Christian Hoße und Maximilian Hermann sind allmählich wieder fit. Beide konnten aber noch nicht wieder ins Training einsteigen. "Da müssen wir abwarten" , sagt Szilágyi, der mit Blick auf die linke Rückraum-Position ergänzt: "Bei Fabian Gutbrod und Alexander Hermann besteht eine Rest-Chance, dass sie auflaufen können. Also müssen wir abwarten, wie sich die personelle Situation ergibt, und dann ganz kurzfristig entscheiden."

Dass der BHC auch ohne sieben ausgefallene Profis zu überraschen weiß, bewies er beim 26:26 in Minden, wo er einen Sieben-Tore-Rückstand aufholte. Die Taktik von Trainer Sebastian Hinze und die Moral des Teams sind die großen Trümpfe, und so sagt der Coach vor dem Duell mit Kiel gelassen: "Wir werden gut gerüstet sein. Wir haben zwei Tage Zeit, einen Plan zu erarbeiten. Wir werden uns so vorbereiten, dass wir die bestmögliche Leistung raushauen."

