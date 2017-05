Flensburg oder Löwen - Titelkampf der Handball-Bundesliga spitzt sich zu

Die SG Flensburg-Handewitt oder doch der Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen? Trainerfuchs Ljubomir Vranjes oder der als Spieler als "Zaubermaus" bekannt gewordene Nikolaj Jacobsen? Aktuell hat die SG in der Tabelle die Nase minimal vorn, hat aber eigentlich einen Minuspunkt mehr. Die Löwen könnten, da sie ein Spiel weniger absolviert haben, bei einer "Bereinigung" der Tabelle also vorbeiziehen. Der THW Kiel auf Rang drei ist mit sechs Minuspunkten Abstand bereits raus aus dem Titelrennen.

Dicker Brocken Kiel

An diesem Mittwoch kommt es zu einem seltenen Phänomen: Beide Topteams spielen mal wieder zeitgleich. Die Rhein-Neckar Löwen empfangen in ihrem 28. Spiel den Bergischen HC , Flensburg im 29. den TVB 1898 Stuttgart - beide haben also ein Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten. Im Normalfall werden die Favoriten sich keine Blöße geben.

Die Entscheidung wird also in anderen Spielen fallen - voraussichtlich Ende Mai. Zunächst treffen beide Teams am 28. Mai im direkten Duell in Flensburg aufeinander - und nur drei Tage später ist der THW Kiel zu Gast in Mannheim. Einen größeren Stolperstein gibt es in dieser Liga wohl nicht.

Die Hoffnung der Mannheimer um ihren überragenden Spielmacher Andy Schmid ruht jedoch möglicherweise darauf, dass man das vorgezogene "Meisterschaftsfinale" gewinnen kann und sich somit notfalls gegen Kiel bei theoretisch dann drei Punkten Vorsprung auf Flensburg einen Punktverlust erlauben darf.

Direktes Duell mit Vorteilen für Flensburg

Ganz schön viele Konjunktive und Rechenspiele - zumal auch der Abstiegskampf in diesem Jahr so eng ist, dass bis auf Coburg jeder Gegner aus der unteren Tabellenregion auch noch Chancen auf den Klassenerhalt hat und somit auch gegen die Topteams alles in die Waagschale werfen wird. In einer Liga wie der spanischen oder der französischen höchsten Spielklasse reduziert sich der Titelkampf meist maximal auf die direkten Duelle der beiden Topteams (in Spanien in diesem Jahr nicht einmal das) - in der Bundesliga müssen alle Titelanwärter jedes Spiel mit Vollgas bestreiten.

Fehlt der SG im Endspurt: Holger Glandorf (l.)

Trotzdem ist das direkte Duell der beiden Kontrahenten bei diesem so engen Saisonverlauf aber natürlich ein entscheidender Faktor. Schaut man auf das Hinspiel und das Heimrecht, muss man hier den Flensburgern einen Vorteil bescheinigen. Im Hinspiel gewann das Vranjes-Team ziemlich ungefährdet dank einer bärenstarken Abwehr- und Torhüterleistung mit 21:17 (13:7), im DHB-Pokal-Halbfinale Anfang April gab es sogar eine 33:23-Klatsche für die Mannheimer.

Glandorf-Ausfall tut weh

Im Ligaduell war es vor allem Holger Glandorf, den die Löwen nicht in den Griff bekamen, doch genau der fehlt der SG nun wegen eines Daumenbruchs für den Saisonendspurt. Also spricht doch mehr für die Löwen, die außerdem nach ihrer Meisterschaft im letzten Jahr noch genau wissen wie man einen Saisonendspurt erfolgreich bestreitet?

Alles ist offen. Will man sich doch auf einen leichten Favoriten festlegen, könnte folgende Rechnung und Argumenation relevant sein:

Kurz und knapp: Alles offen

Das Spitzenspiel wird wahrscheinlich extrem eng, doch bei einem Flensburger Sieg, der aktuell hauchdünn wahrscheinlicher erscheint, würde sich die SG auch in Sachen Minuspunkten wieder vor die Löwen setzen. Und in den Partien gegen die Mannschaften aus den unteren oder mittleren Tabellenregionen waren die Flensburger in dieser Saison etwas souveräner und gewannen außerdem gegen alle noch ausstehenden Gegner in der Hinrunde.

Jubeln am Saisonende die Löwen?

Mit +185 weist der mit Abstand beste Angriff der Liga auch das bessere Torverhältnis gegenüber den Löwen mit +139 auf. Der anstehende Abschied und damit das Ende der so starken "Vranjes-Ära" in Flensburg könnte der Mannschaft außerdem einen zusätzlichen Motivationsschub geben, ihren nach Veszprem wechselnden Erfolgscoach mit einem Titel zu verabschieden.

Fazit: Um guten Gewissens eine große Summe Geld auf den Ausgang dieses Titelkampfes zu wetten, muss man entweder extrem wohlhabend oder eben Hellseher sein. Der Sport kann sich eigentlich kein schöneres Szenario wünschen.

Stand: 16.05.2017, 14:05