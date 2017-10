Der schwierige Umbruch beim VfL Gummersbach

Vier Punkte aus neun Saisonspielen, Abstiegsplatz 17 und zuletzt eine herbe 31:37-Niederlage vor eigenem Publikum gegen den TBV Lemgo - es steht nicht gut um den VfL Gummersbach in der Handball-Bundesliga nach einem Viertel der Saison. " Wir befinden uns in keiner einfachen Situation. Die Mannschaft hat es bislang nicht geschafft, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen" , sagt Sportdirektor Christoph Schindler. Vor allem die jüngste Niederlage gegen Lemgo schmerzt noch sehr. " Nach diesem schlechten Spiel vor unseren eigenen Fans hat es sehr deutliche Worte an die Mannschaft gegeben" , so Schindler.

Abgang wichtiger Spieler

Dabei kam der schwache Saisonstart nicht ganz überraschend. Im Sommer machten die Gummersbacher einen radikalen Schnitt. "Wir haben ohne Frage einen großen Umbruch vollzogen. Einige Spieler konnten wir nicht, andere wollten wir nicht halten" , sagt Schindler. So verließen in Julius Kühn (zu MT Melsungen), Evgeni Pevnov ( TSV Hannover-Burgdorf), Andreas Schröder ( HC Erlangen) und Kevynn Nyokas (Karriereende) wichtige Spieler den Klub. Auch Schindler selbst beendete seine aktive Karriere und wechselte auf den Sportdirektoren-Posten.

Der Umbruch war auch eine Konsequenz des Abschneidens der vergangenen Saison, als der Traditionsverein mit Ach und Krach die Bundesliga halten konnte. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses ließ man den Bergischen HC hinter sich. Turbulente Monate lagen hinter den Gummersbachern, die im Laufe der Rückrunde zunächst Trainer Emir Kurtagic entließen und durch Sead Hasanefendic vorübergehend ersetzten. Später musste auch Manager Frank Flatten gehen.

Neue sportliche Führung

Mit dem neuen Geschäftsführer Peter Schönberger und Trainer Dirk Beuchler sollte die Mannschaft aus dem Oberbergischen in ruhigere Fahrwasser steuern. Zentrale Aufgabe: Ein Team aufbauen, das möglichst nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat.

Schwierige Situation: VfL-Coach Dirk Beuchler

Um die vielen Abgänge zu kompensieren, scouteten die Verantwortlichen beinahe in allen Winkeln Europas. Allein drei neue Spieler kamen für die Königsposition im linken Rückraum - der Norweger Eirik Köpp (kam von Haslum HK ), der Ukrainer Stanislav Zhukov (HC Motor Zaporozhye) und der Kroate Marko Matic (vom FC Porto). Bislang blieben sie hinter den Erwartungen zurück. Gegen Lemgo steuerten Zhukov und Matic gerade mal ein Tor bei.

Ungeahntes Verletzungspech

Zu den Schwierigkeiten der Neuzugänge kam ein ungeahntes Verletzungspech hinzu. Kapitän Simon Ernst, um den die neue Mannschaft aufgebaut werden sollte, zog sich noch vor der Saisonvorbereitung einen Kreuzbandriss zu und fällt viele Monate aus. Gleiches gilt für Kevin Schmidt (Knorpelschaden) und Neuzugang Max Herrmann (Schulterverletzung), die sogar um die Fortsetzung ihrer Karriere bangen müssen. Neueste Hiobsbotschaft: Die Ausfälle von Linksaußen Marvin Sommer und Marcel Timm, die nach Trainingsverletzungen allerdings nur zwei beziehungsweise vier Wochen fehlen werden.

" Wir können jetzt ständig über Verletzungen und Umbrüche diskutieren, aber das bringt nicht viel. Es geht jetzt darum, eine funktionierende Mannschaft aufs Feld zu bringen" , sagt Schindler. In den Heimspielen gegen die Spitzenteams aus Mannheim und Berlin, die beide knapp und unglücklich verloren gingen, habe das Team immerhin ihr Potential abgerufen, so Schindler.

Nachverpflichtungen kein Thema

Nachverpflichtungen kommen für den Sportdirektor derzeit nicht in Frage. Einen Mann für den linken Rückraum würden die VfLer gerne noch holen. Schindler: "Aber das ist nahezu unmöglich. Es ist die meistgesuchte Position aller Klubs und wirtschaftlich können wir ohnehin nichts machen."

So muss Trainer Beuchler weiterhin mit der dünnen Spielerdecke auskommen. Am Sonntag kommt der nächste dicke Brocken in die Schwalbe-Arena: die SG Flensburg-Handewitt. Gummersbachs Bilanz gegen die Norddeutschen ist frappierend. Die letzten 20 (!) Spiele gingen allesamt verloren. Der letzte Sieg gegen die SG datiert aus dem Jahr 2009. Erst danach trifft der VfL auf Gegner, die sich auf Augenhöhe befinden. Es geht gegen GWD Minden (2. November) sowie die Aufsteiger TV Hüttenberg (9. November) und TuS N-Lübbecke (19. November). Noch ist es ruhig im Umfeld des Klubs. Das dürfte sich ändern, wenn auch in diesen wichtigen Partien nicht gepunktet wird.

Stand: 19.10.2017, 10:21