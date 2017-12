14 Tore Vorspung spiegelten am Ende den Klassenunterschied zwischen den Löwen und Berlin wider. Und es hätte sogar noch schlimmer als 37:23 (18:9) kommen können, denn in den letzten zehn Minuten nahm der neue Tabellenführer ein wenig Gas raus. Spielmacher Andy Schmid vom Siegerteam analysierte: "Heute hat bei uns alles funktioniert. Wir waren ausgeruht und hochkonzentriert."

Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen war begeistert: "Das war ein richtig starkes Spiel von uns. Wir haben super in der Abwehr gestanden und vorne fast keine Fehler gemacht. Und bei den zweiten Bällen haben wir Berlin gnadenlos bestraft."

Petkovic spricht von "Debakel"

Berlins Coach Velimir Petkovic gab zu: "Es war ein Debakel. Aber es gibt solche Tage im Sport, wo man auf nichts eine Antwort geben kann." In einer Auszeit hatte er seine Spieler angebrüllt: "Das ist frech von euch! Macht ihr das mit Absicht?"

Keeper Silvio Heinevetter war ebenfalls völlig entnervt: "Du kannst ja verlieren. Aber du darfst dich hier einfach nicht so abschlachten lassen. Wir haben vorne so viele Bälle verloren und so viele Gegenstöße kassiert - das ging gar nicht. Wir kamen hier her und haben uns echt Chancen ausgerechnet. Aber das ist einfach nur extrem ernüchternd."

