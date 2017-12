Handball-WM - Hollands Frauen im Halbfinale

Das Team um Rückraumspielerin Estavana Polman gewann am Mittwoch (13.12.17) in Magdeburg gegen Außenseiter Tschechien 30:26 (17:16). Gegner in der Runde der besten vier Mannschaften ist entweder Olympiasieger Russland oder Welt- und Europameister Norwegen, die am Abend den letzten Halbfinalisten ermitteln.

Schweden gegen Frankreich

Das zweite Duell um den Einzug ins Endspiel bestreiten Frankreich und Schweden, die sich beide bereits in den Viertelfinalspielen am Dienstag durchgesetzt hatten. Die Schwedinnen gewannen dabei gegen Deutschland-Bezwinger Dänemark. Das DHB-Team war im Achtelfinale ausgeschieden.

Video starten, abbrechen mit Escape Handball-WM - Schweden wirft Dänemark raus | Morgenmagazin | 13.12.2017 | 01:27 Min. | Verfügbar bis 24.12.2017 | Das Erste

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 13.12.17, 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 13.12.2017, 19:18