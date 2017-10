DHB-Auswahl gewinnt zweiten Test gegen Spanier

In der Neuauflage des EM-Finals von 2016 besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop die Iberer am Sonntag (29.10.2017) in Berlin vor allem dank einer hervorragenden ersten Hälfte und revanchierte sich damit für die Niederlage vom Vortag. Überragender Akteur in der Berliner Schmeling-Halle war Keeper Silvio Heinevetter, der die spanischen Schützen reihenweise zur Verzweiflung brachte. Zudem erwies sich Kapitän Uwe Gensheimer mit acht Toren bei neun Versuchen als treffsicher.

Bei der 24:26 (10:12)-Niederlage am Samstag in Magdeburg hatte Rückraumspieler Julius Kühn (5 Treffer) am häufigsten getroffen. Die Länderspiele gegen Spanien waren die sportlichen Höhepunkte der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Handballs in Deutschland.

Aggressive Abwehr

Vom Start weg machten die Hausherren klar, dass sie sich von den Spaniern nicht noch einmal wie am Samstag in Magdeburg überrumpeln lassen wollten. Dank einer aggressiven Abwehr und eines prächtig aufgelegten Heinevetter, der insgesamt 16 Bälle parierte, erarbeitete sich der Europameister beim 8:4 (14.) erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung.

Anders als am Vortag agierten die "Bad Boys" auch im Angriff zielstrebiger. Selbst als der Bundestrainer nach gut 20 Minuten das komplette Rückraum-Trio auswechselte, kam kein Bruch ins Spiel. Auch die offensive 5:1-Deckung, zu der die Spanier gegen Ende der ersten Halbzeit übergingen, stellte die Hausherren dieses Mal nicht vor größere Probleme. Erst eine Schwächephase nach der Pause, als der deutschen Mannschaft sieben Minuten lang kein Tor gelang, ließ die Iberer auf vier Treffer (12:16) herankommen. Die Prokop-Truppe straffte sich danach zwar wieder, vergab nun aber zu viele Chancen. In dieser Phase war es einzig Heinevetter zu verdanken, dass der Vorsprung nicht verspielt wurde.

Pekeler übernimmt für "Rotsünder" Kohlbacher

In der Schlussphase zogen die Gastgeber noch einmal an und ließen sich auch durch eine Rote Karte für Kreisläufer Jannik Kohlbacher (48.) nicht beirren. Hendrik Pekeler (5) und der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison, Philipp Weber (3), sorgten für den nötigen Druck im Angriff. Erst in den letzten drei Minuten ließ der Europameister die Zügel im Gefühl des sicheren Sieges wieder schleifen.

Prokop, der die Spiele vor allem zur Sichtung für seinen Kader für die EM in Kroatien (12. bis 28. Januar 2018) nutzte, hat nur wenig Zeit, das Team für die Mission Titelverteidigung in Form zu bringen. Zum nächsten Lehrgang trifft sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) erst am 28. Dezember wieder, ehe am 13. Januar der EM-Auftakt gegen Montenegro steigt. In der Gruppe C trifft Deutschland außerdem auf Slowenien und Mazedonien.

