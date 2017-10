Handball-Frauen überraschen gegen Niederlande

Niederlande spielten ohne ihre Stars

Obwohl die Gäste ohne etliche ihrer Stars angetreten waren, dürften die beiden souveränen Siege der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) reichlich Rückenwind für die entscheidende Phase der WM-Vorbereitung geben.

Vor dem Eröffnungsspiel gegen Kamerun am 1. Dezember in Leipzig testet Deutschland am 24. November noch in der Slowakei und empfängt einen Tag später Island in Dresden.

sid/dpa | Stand: 28.10.2017, 18:35