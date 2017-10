Handball-Frauen überraschen gegen Niederlande

Das Team des scheidenden Bundestrainers Michael Biegler gewann in Magdeburg eindrucksvoll mit 23:18 (11:9). Überragende Akteurin auf dem Parkett war Außenspielerin Angie Geschke mit sieben Toren. Die Chance auf das nächste Ausrufezeichen haben die Deutschen am Sonntag (29.10.17), wenn es in Berlin ins zweite Duell gegen die Niederländerinnen geht.

Rückenwind für die WM-Vorbereitung

Der Sieg gegen das Weltklasse-Team gibt dem EM-Sechsten Deutschland Rückenwind für die entscheidende Phase der WM-Vorbereitung. Vor dem Eröffnungsspiel gegen Kamerun am 1. Dezember in Leipzig testet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am 24. November noch in der Slowakei und empfängt einen Tag später Island in Dresden. Biegler hört nach der WM als Bundestrainer auf und betreut ab Jahresbeginn den Männer-Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Sein Nachfolger beim DHB wird der niederländische ErfolgsTrainer Henk Groener.