Gummersbach ohne Chance in Flensburg

Eine Woche nach der deftigen 20:27-Heimpleite gegen die Rhein-Neckar Löwen haben Christoph Schindler & Co. am Mittwoch (12.10.16) bei Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt die nächste deutliche Niederlage einstecken müssen. Mit 33:22 (17:12) setzte sich der Tabellenführer am Ende durch und bleibt weiter ungeschlagen. Für Gummersbach war es die vierte Niederlage im achten Spiel.

Gummersbach beginnt stark

Dabei kamen die Gäste gut ins Spiel, hielten die Partie in den ersten zwölf Minuten bis zum 7:7 offen. Dann aber gelangen Flensburg vier Treffer in Folge und damit die erste deutliche Führung im Spiel. Bis zur Pause vergrößerte der Spitzenreiter den Vorsprung auf 17:12. Vor allem Flensburgs Holger Glandorf bereitete Gummersbach mit sechs Toren im ersten Durchgang große Probleme. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren die Partie und bauten den Vorsprung bis zum Schlusspfiff auf elf Tore aus. Bester Werfer der Partie war Flensburgs Anders Eggert mit acht Treffern, beim VfL war Kevin Schmidt mit fünf Toren Topscorer.

Eine ähnliche Rollenverteilung erwartet am Abend den Bergischen HC. In Köln trifft der BHC auf Rekordmeister THW Kiel.

Stand: 12.10.2016, 20:33