Vor rund einem Jahr war Silvio Heinevetter komplett weg vom Fenster. Als die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft 2016 in Polen völlig überraschend den Titel holten, war der Torwart vom Bundesligisten Füchse Berlin nicht dabei.

Bundestrainer Dagur Sigurdsson hatte sich damals für Carsten Lichtlein und Andreas Wolff entschieden. Letzterer hatte entscheidenden Anteil am Titelgewinn, war der Mann des Turniers und wurde in kurzer Zeit zum Handball-Helden und Medienstar. Und Heinevetter? Der gehörte nicht zu den gefeierten "Bad Boys".

Karriereknick befürchtet

Heinevetter (l.) mit Andreas Wolff

Dabei war der Mann, der 2006 sein erstes Länderspiel machte, seit 2011 der Chef im deutschen Tor. Er war sogar das Gesicht des deutschen Handballs - wegen seiner spektakulären Paraden, seinem extrovertierten Spiel und nicht zuletzt auch wegen seiner Beziehung zur Schauspielerin Simone Thomalla.

Auch wenn Heinevetter sich nie öffentlich beschwerte, hat ihn die Ausbootung nicht nur überrascht, sondern auch getroffen. Damals befürchteten nicht wenige einen Karriereknick. "Er war in meinen Augen nicht so stabil wie die anderen zwei" , begründete Sigurdsson damals seine Entscheidung. Doch Heinevetter hat sich durchgebissen und auch in Berlin zurück zu seiner Topform gefunden. Dort hatte er seinen Stammplatz zwischenzeitlich an den Tschechen Petr Stochl verloren.

Bronze in Rio

Jetzt, ein Jahr später, ist Heinevetter wieder da. Wie schon bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro setzt Sigurdsson bei der Weltmeisterschaft in Frankreich auf ihn und auf Andreas Wolff. Leidtragender der Torwart-Rochade ist Carsten Lichtlein. In Rio dankte Heinevetter seinem Trainer die Wieder-Nominierung. Er spielte groß auf. Mit 40 Prozent gehaltener Bälle war er sogar statistisch gesehen bester Torhüter des Turniers. Lohn war der Gewinn der Bronzemedaille.

Gegen Rumänien überragend

DHB-Präsident Andreas Michelmann (r.) ehrt Heinevetter für 150 Länderspiele

Bei der WM geht Heinevetter wohl sogar als Nummer eins ins Turnier. Im jüngsten Testspiel gegen Rumänien spielte der 32-Jährige jedenfalls von Beginn an. Er hielt überragend. Allein vor der Pause wehrte er 16 Bälle ab, was einer Weltklasse-Quote von 64 Prozent entspricht. Vielleicht wurde er von einer besonderen Auszeichnung beflügelt - vor dem Spiel war Heinevetter von DHB-Präsident Andreas Michelmann für sein 150. Länderspiel geehrt worden. Er ist der dienstälteste Akteur im WM-Kader. Nach 42 Minuten verabschiedeten die Fans Heinevetter mit tosendem Applaus, erst dann kam Andreas Wolff.

Gegen Rumänien funktionierte die 6:0-Formation mit Heinevetter dahinter. Sigurdsson will aber auch noch andere Abwehrformationen testen - wie die 5:1- oder eine offensive 3-2-1-Deckung. Vor dem ersten WM-Spiel gegen Ungarn im französischen Rouen steht für das deutsche Team noch ein Testspiel an. Am Montag (09.01.17) geht es in Kassel gegen Österreich.

Sigurdsson mit Luxusproblem

Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson

Was die Torwart-Position angeht, hat Sigurdsson ein Luxusproblem. "Wir haben sehr gute Torhüter" , sagt der Isländer. Für die Mannschaft sei dies "sehr, sehr gut." Heinevetter und Wolff haben zudem ein sehr unterschiedliches Naturell. Wolff verzichtet auf die große Show und bringt seine Gegner ein ums andere Mal durch seine stoische Ruhe aus der Fassung.

Anders Heinevetter. Er ist der Extrovertierte zwischen den Pfosten. Je lauter es in der Halle ist und je mehr die gegnerischen Fans das deutsche Team auspfeifen, desto wohler fühlt er sich. Er feuert an, gestikuliert, hadert, reklamiert und pusht sich so zu Höchstleistungen. Für Sigurdsson heißt das, dass er durch dieses grundverschiedene Gespann jeder Spielsituation gewachsen ist.

Stärker zurück gekommen

"Ich weiß glaube ich am besten, was ich an Silvio habe" , hatte Sigurdsson nach Heinevetters EM-Ausbootung vor einem Jahr gesagt. Und der Isländer war überzeugt: "Er wird stärker zurückkommen." Genau das hat Silvio Heinevetter getan.

