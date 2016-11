Handball-Nationalmannschaft

Am Montagnachmittag (07.11.2016) saßen Dagur Sirgudsson und Bob Hanning, DHB-Vizepräsident und zuständig für Leistungssport, noch einmal bei Kaffee und Kuchen zusammen, um über die Zukunft zu sprechen. Das Ergebnis der Kaffeetafel von Amtsinhaber und Funktionär: Bis Ende November soll Dagur Sigurdsson dem Deutschen Handball-Bund seine Entscheidung über seinen künftigen Berufsweg mitteilen.

Drei Optionen kommen derzeit in Frage. Erstens: Der Isländer verlässt die Nationalmannschaft nach der WM im Januar in Frankreich und heuert bei einem finanzkräftigen Klub wie Paris St. Germain oder KC Vezprem an. Zweitens: Sigurdsson kehrt in seine Heimat Island zurück und nimmt das Angebot an, die japanische Nationalmannschaft auf Olympia 2020 vorzubreiten. Japan wäre für Sigurdsson kein Neuland. Von 2000 bis 2003 war er Spielertrainer bei Wakunaga Hiroshima und gilt seither als glühender Japan-Fan.

DHB-Vize Bob Hanning

Drittens: Sigurdsson erfüllt seinen bis 2020 laufenden Vertrag. Diese letztgenannte Version gilt allerdings als nahezu ausgeschlossen. "Wenn sich Dagur für die Japan-Variante entscheidet, wird es für uns schwer, ihn zu halten. Dafür kenne ich ihn in seinen Grundhaltungen zu gut. Wenn er mit Vereinen verhandelt, dann würden wir uns noch mal zusammensetzen und nach Lösungen suchen" , sagt Hanning zu sportschau.de. Das heißt: Der DHB würde seinem obersten Übungsleiter ein besseres Angebot unterbreiten.

Shortlist mit drei Namen

Ungeachtet von der Entscheidung des Noch-Bundestrainers, treibt der DHB die Arbeit rund um die wichtige Personalie voran. Er habe, so Hanning, Sigurdsson bereits mitgeilt, dass er sich um einen Nachfolger bemühe. "Transparenter kann es nicht sein" , sagt der DHB-Vize. Eine Long-List von möglichen Kandidaten hat Hanning kürzlich erstellt. Zwölf Namen stehen dort nach seinen Angaben drauf. Ursprünglich sollten es mal 15 sein. Steht Sigurdssons Entscheidung fest, kommt Hannings sogenannte Short-List zum Tragen - mit nur noch drei Namen, die dem DHB-Präsidium vorgelegt werden. Wer dort gelistet wird, kann derzeit nur spekuliert werden. Hochgehandelt wird Michael Biegler. Bob Hanning stuft Biegler, früher Coach der polnischen Männer-Mannschaft, als hochqualifizierten Trainer ein. Problem: "Beagle" hat im April das Amt des Frauen-Bundestrainers übernommen und soll seine Mannschaft in jedem Fall bis zur WM im eigenen Land im Dezember 2017 führen. "Daran gibt es nichts zu rütteln" , stellte Hanning gegenüber sportschau.de unmissverständlich klar.

Michael Biegler, Trainer der deutschen Frauen.

Auch Markus Baur gilt als Mann für Hannings Shortlist. Der frühere Junioren-Nationaltrainer coacht derzeit mit Erfolg Aufsteiger TVB Stuttgart und hat zudem den Weltmeister-Bonus von 2007. Ob Baur allerdings das Rüstzeug für die A-Mannschaft mitbringt, scheint fraglich. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar nannte auch den Namen Kai Wandschneider, der bei der HSG Wetzlar seit Jahren hervorragende Arbeit macht und bereits ein halbes Dutzend aus seinem Team zu gestandenen Nationalspielern formte wie Andreas Wolff, Steffen Fäth, Tobias Reichmann oder Jannik Kohlbacher. Wandschneider verlängerte allerdings kürzlich seinen Vertrag bei der HSG.

Gudmundsson als heißer Kandidat

Ganz heißer Kandidat für Hannings Liste dürfte ein weiterer Isländer sein: Gudmundur Gudmundsson. Der 56-Jährige holte jüngst mit Dänemark bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Vor acht Jahren gewann er mit seinem Heimatland überraschend bei Olympia in Peking Silber. Erfolge, die sich auch für den DHB gut "verkaufen" ließen. Großes Manko: In Spielerkreisen genießt Gudmundsson, der auch schon bei den Rhein-Neckar Löwen und AG Kopenhagen an der Seitenlinie stand, nicht den besten Ruf.

Gudmundur Gudmundsson

Bob Hanning befindet sich bei der Suche so oder so in einer komfortablen Situation. Er kann die Personalie Bundestrainer ohne allzu großen Zeitdruck fällen. Mit den Bundesliga-Trainern und Bundesliga-Managern sowie DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld will er sich in den kommenden Wochen zusammensetzen, um ein breites Stimmungsbild einzuholen.

Aus der Position der Stärke

Die Nachfolgesuche kann Hanning mit der Gewissheit angehen, schon einmal die richtige Lösung gefunden zu haben. " Was habe ich vor drei Jahren auf die Fresse bekommen, als wir damals Dagur Sigurdsson zum Bundestrainer ernannten" , sagt Hanning mit Blick zurück. Vor allem störten sich viele daran, dass erstmals ein ausländischer Trainer die deutsche Auswahl übernahm. Doch das Projekt Sigurdsson funktionierte. Höhepunkt der Ära des Isländers war der Gewinn der Europameisterschaft Anfang des Jahres. " Zum Ende von Heiner Brands Zeit war die Mannschaft fertig. Martin Heuberger hat einen Anfang gemacht, und Sigurdsson hat sie auf ein anderes Level gehoben. Er hat uns zum Umdenken gezwungen", so Hanning.

Sigurdsson hat auch dieser erfolgreichen Zeit in seinem neuen Buch "Feuer und Eis - mit Leidenschaft zum Erfolg" ein Kapitel gewidmet. Am Dienstag (08.11.2016) stellte er das Werk in Berlin vor. Es gibt sicher schlechtere Zeitpunkte, um ein solches Produkt auf den Markt zu bringen.

Stand: 08.11.2016, 12:22