Das Jahr 2016 hatte für Kühn noch harmlos begonnen. Einen Platz im deutschen Kader hatte er knapp verpasst, also verfolgte er die Handball-EM vom Sofa aus. Doch als sich Christian Dissinger verletzte, ging alles ganz schnell: Kühn bekam einen Anruf von Teammanager Oliver Roggisch, reiste nach Polen - und feierte mit der jungen deutschen Mannschaft sensationell den EM-Titel.

Kühn war nicht einfach nur dabei, sondern ein wichtiger Teil des Erfolgs, direkt bei seinem ersten Auftritt. Im Viertelfinale gegen die starken Dänen lag Deutschland 21:23 zurück. Kühn erzielte in seinem erst dritten Länderspiel den Anschlusstreffer - und legte damit den Grundstein für den 25:23-Sieg. "Dieses Spiel werde ich nie vergessen. Es ist in der Tat so etwas wie ein kleiner Knackpunkt in meiner Laufbahn", sagte Kühn der "Rheinischen Post".

Eher brachial als elegant

Julius Kühn setzt gegen Dänemark zum Wurf an

Mit 1,98 Metern und 110 Kilogramm tritt Kühn auf dem Parkett eher brachial als elegant auf. Seine knallharten Würfe sind kaum zu verteidigen, auch in der Verteidigung kann der 23-Jährige zupacken. Sein Talent ist lange bekannt: Kühn durchlief die Jugend-Nationalmannschaften und holte sich schon mit 18 Jahren einen Stammplatz beim Zweitligisten HSG Düsseldorf. Seit 2014 spielt er sich beim Bundesligisten VfL Gummersbach immer mehr in den Vordergrund. Dass Kühn aber im vergangenen Jahr derart durchstartete, war dann doch eine Überraschung.

Denn der EM-Titel war erst der Anfang: Bei Olympia in Rio de Janeiro gehörte Kühn schon zu den Stützen der deutschen Mannschaft, erhielt viel Einsatzzeit, erzielte wichtige Tore. Der Lohn war die Bronzemedaille. Auch in der Bundesliga lief es immer besser: Mit 62 Treffern ist er derzeit erfolgreichster Fernwurfschütze der Liga bei einer starken Quote von 55,68 Prozent. Bestens verkraftet hat Kühn auch die Knieverletzung aus dem Oktober, durch die er drei Spiele verpasste. In den jüngsten fünf Ligaspielen drehte er noch einmal auf, kam auf einen Schnitt von 9,4 Toren bei einer Trefferquote von beeindruckenden 68 Prozent.

Starke Konkurrenz

So hat sich Kühn seinen Platz im vorläufigen 18er-WM-Kader der deutschen Mannschaft verdient. Spätestens am Vorabend des WM-Auftakts am 13. Januar in Rouen gegen Ungarn muss Trainer Dagur Sigurdsson noch zwei Spieler streichen. Die Konkurrenz im linken Rückraum ist trotz der Absage von Christian Dissinger groß: Finn Lemke (Magdeburg) ist für die Abwehr gesetzt, die beiden Berliner Steffen Fäth und Paul Drux genießen hohe Wertschätzung und Philipp Weber zeigt in Wetzlar starke Leistungen. Aber keiner kommt in der Liga annähernd auf die Werte eines Julius Kühn.

Vor einem Jahr war Kühn noch der Herausforderer. Nach der Nachnominierung war er dann der junge Wilde, der noch einmal frischen Wind in den Kader brachte. Auch bei den Feierlichkeiten nach dem Titel ging er voran - wenn auch etwas übermotiviert, wie er am nächsten Morgen mit heiserer Stimme einräumte. Doch gestärkt durch die Erfolgserlebnisse in der Nationalmannschaft avancierte Kühn in Gummersbach (Vertrag bis 2018) auch immer mehr zur Führungsfigur, die auch in engen Situationen Verantwortung übernimmt. Auf so einen Spieler wird Sigurdsson in Frankreich kaum verzichten wollen.

Stand: 01.01.2017, 18:28