Steffen Weinhold und Fabian Wiede - beim Europameistertitel und der Bronzemedaille bei Olympia waren die beiden Linkshänder zwei tragende Säulen. Ergänzt wurden sie auf der halbrechten Position noch von Kai Häfner, der ebenfalls zwei hervorragende Turniere spielte und im Finale der EM als Nachrücker sogar bester Werfer war. Weinhold und Wiede fehlen jedoch nun bei der Weltmeisterschaft verletzt, Jens Schöngarth nimmt im 18er Kader, der noch auf 16 Spieler reduziert werden muss, ihren Platz ein.

Wie funktioniert die halbrechte Position?

Der 28-jährige Schöngarth von Frisch Auf Göppingen ist mit seiner enormen Wurfgewalt das, was man zumindest im Basketball einen "Rollenspieler" nennen würde. Vereinfacht gesagt: Man weiß, was man von ihm erwarten darf und bekommt: Pure Power und Durchschlagskraft aus der Weitwurfzone. Die ganz großen spielerischen Glanzlichter sieht man von ihm jedoch eher selten.

Mit seiner Wurfgewalt ist Schöngarth allerdings nicht allein, denn auch Positionskollege Häfner kann die "einfachen Tore" aus mehr als neun Metern erzielen und ist aktuell der viertbeste Feldtorschütze der Bundesliga. Wenn der Hannoveraner auch in Sachen Übersicht und Spielstärke gegenüber Schöngarth einige Vorteile hat, gehört er prinzipiell eben auch in die Kategorie (variabler) "Shooter".

Mehr Gewalt, weniger Klasse

Weinhold und Wiede sind ebenfalls sehr torgefährlich, aber spielen doch einen anderen Handball. Sie versuchen öfter, in die Nahwurfzone vorzudringen und haben auch fast immer den Nebenmann im Blick. Wiede gehört beispielsweise trotz "nur" 14 absolvierter Spiele in der laufenden Bundesligasaison zu den zehn besten Vorlagengebern.

Halbrechts zunächst gesetzt: Kai Häfner

Plakativ ausgedrückt hat die Nationalmannschaft durch den zwangsläufigen Wechsel von Weinhold/Wiede zu Schöngarth auf dieser Position an Wurfgewalt gewonnen, aber etwas an spielerischer Klasse eingebüßt - auf den ersten Blick kein Beinbruch. Doch da auch der extrem spielstarke Routinier Martin Strobel als Spielmacher nicht zur Verfügung steht, muss dieses Element definitiv von anderen Akteuren kommen - Sigurdsson legt schließlich großen Wert auf taktische Variationen.

Rechtshänderpositionen sehr variabel besetzt

Das "spielerische Element" bringen von der Mitte der junge Simon Ernst, Neuling Philipp Weber und Niclas Pieczkowski mit, wobei mindestens einer der drei, voraussichtlich Weber, eher noch zu den Streichkandidaten gehören wird. Die nominellen Halblinken Paul Drux, Julius Kühn, Steffen Fäth und Abwehrchef Finn Lemke dürften gesetzt sein, Fäth und Drux können durchaus auch auf der Mitte agieren. Auf den Rechtshänderpositionen herrscht im Rückraum also ein gesunder Mix aus "Shootern" wie Kühn, Allroundern wie Drux und Fäth und spielstarken Akteuren wie Ernst. Nur auf Halbrechts ist die Auswahl eher "eindimensional". Sollte Taktifuchs Sigurdsson dieses kleine Manko von anderen Positionen kompensieren können - der Kader gibt das durchaus her - dürfte alles in bester Ordnung sein.

Wenn die Gruppenspiele aber zeigen sollten, dass das junge Team von der rechten Rückraumposition zu ausrechenbar ist, könnte noch ein alter Bekannter ins Spiel kommen: Holger Glandorf, eigentlich 2013 aus der Nationalmannschaft zurückgretreten, steht für den Notfall bereit und ist Teil des 28er Kaders, aus dem im Turnierverlauf noch zwei Spieler nachnominiert werden können. Glandorf spielt in Flensburg eine herausragende Saison und würde als einer der wurfstärksten Spieler der Bundesliga und gleichzeitig zweitbester Vorbereiter der bisherigen Spielzeit genau ins Profil passen.

Aktuell vertraut Sigurdsson seinem Kader jedoch offenbar völlig, Häfner ist zunächst (zurecht) gesetzt, Schöngarth soll und kann ihn auch immer wieder entlasten - das spielerische Element kommt dann eben von den anderen Positionen. "Wir haben neue Leute auf Schlüsselpositionen. Wie wird das gehen? Schaffen die das? Das macht es spannend. Aber ich bin mir absolut sicher, dass diese Mannschaft jeden schlagen kann" , zeigte sich der Bundestrainer zuletzt nachdenklich aber auch optimistisch.

Welche Deckungsformation?

Die Stammformation wird die 6-0-Abwehr sein. Die Deutsche Mannschaft interpretiert diese auf den ersten Blick defensivste aller Abwehrformationen schon relativ aggressiv und hat in Finn Lemke und Patrick Wiencek wohl einen der besten Innenblöcke des Turniers. Im Testspiel gegen Rumänien sah das im Zusammenspiel mit Torhüter Silvio Heinevetter schon hervorragend aus, bei den vergangenen Turnieren harmonierte auch der andere Keeper Andreas Wolff prächtig mit seiner Abwehr.

Erik Schmidt (links) und Finn Lemke

Da in Hendrik Pekeler, der aufgrund der hohen Belastung auf eigenen Wunsch nur für den Notfall im erweiterten 28er-Kader steht, allerdings der mit Lemke wohl beste deutsche Abwehrspieler beim Turnier nicht auflaufen wird, sind die Alternativen zu Lemke/Wiencek noch nicht ganz auf dem gewünschten Niveau. Der Hannoveraner Erik Schmidt ist ein starker Deckungsspieler, in der Offensive am Kreis aber nicht so stark wie der junge Jannik Kohlbacher - behält Sigurdsson beide im Kader, müsste er einen Außen- oder Rückraumspieler mehr streichen. Hier dürfte die Entscheidung des Isländers wohl erst kurz vor der Nominierung fallen, weil auch der angeschlagene Rechtsaußen Tobias Reichmann noch fraglich ist.

Gegen Rumänien war klar zu sehen: Fehlt Lemke im Innenblock, hapert es noch etwas in der 6-0-Formation. Ein weiteres Deckungssystem im Repertoire soll Abhilfe schaffen. Gut möglich, dass eine offensive 5-1-Deckung, also mit einem vorgezogenen Spieler, der die Kreise des gegnerischen Rückraums stört, oder eine defensiv interpretierte 3-2-1-Formation in den Gruppenspielen beispielsweise gegen Saudi-Arabien und im letzten Test gegen Österreich (heute Abend, 18.30 Uhr) erprobt werden. Gegen die Topteams bei der WM soll schließlich zumindest partiell auch auf eine dieser Varianten gesetzt werden, um den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen, oder dem ein oder anderen Defensivspezialisten eine Atempause zu gönnen - das Stichwort heißt also wieder "Variabilität"

Wolff oder Heinevetter?

Der Shootingstar der Europameisterschaft vor einem Jahr oder der statistisch gesehen beste Torwart der vergangenen Olympischen Spiele? Der stoische, bewegliche junge Hüne oder der erfahrene, unkonventionelle Emotionsvulkan? Andreas Wolff oder Silvio Heinevetter?

Andreas Wolff und Sivio Heinevetter bei dem Länderspiel gegen Rumänien

Auf der Torhüterposition hat der Bundestrainer nun wirklich keine Probleme. Sigurdsson stehen zwei völlig unterschiedliche Torhüter zur Verfügung, die beide in sehr guter Form und jederzeit in der Lage sind, jeden Gegner zur Verzweiflung zu treiben. Wolff war seit der EM, für die Heinevetter aufgrund von Formschwankungen gar nicht nominiert war, die Nummer Eins im deutschen Kasten und seit seinem Wechsel zum THW Kiel hat er seine internationale Erfahrung auch noch einmal ordentlich aufgebessert und einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Dass er erst 25 Jahre alt ist, vergisst man angesichts seiner Statur, des Vollbarts und seiner starken Leistungen manchmal.

Torhüter 1a und 1b

Heinevetter, der lange Jahre selbst die Nummer Eins im deutschen Tor war und in dieser Phase als das "enfant terrible" des Handballs in Deutschland galt, hat sich stark zurückgekämpft. Dass er den EM-Titel nur am Rande miterleben durfte, dürfte geschmerzt haben, doch der Keeper der Füchse Berlin ist sichtlich gereift, hat diesen Rückschlag weggesteckt und daraus offenbar die richtigen Konsequenzen gezogen. Bei Olympia war er stark, gegen Rumänien zeigte er in seinem 150. Länderspiel eine Weltklasse-Vorstellung, während Wolff sich auch aufgrund der schwächer werdenden Abwehr schwerer tat.

Von einer "Wachablösung" im deutschen Tor zu sprächen, wäre jedoch Unsinn. Es stehen zwei aktuell nahezu gleichwertige und dennoch in ihrer Spielweise und ihrer Art, die Mannschaft anzusprechen, völlig verschiedene Keeper im Kader, die sich auch noch als extrem harmonisches Gespann präsentieren. Wer in welchem Spiel beginnen darf, wird Sigurdsson wohl je nach Bauchgefühl und Wurfbild des Gegners entscheiden. Eine klare Nummer Eins scheint es nicht zu geben - muss es auch nicht. Wolff tangiert diese Diskussion, die eigentlich keine ist, wie immer kaum. Er lenkt den Fokus in seiner gewohnt unbekümmert-selbstbewussten Art in eine andere Richtung: "Es ist fast ein bisschen langweilig, aber ich sage es wieder: Wir wollen den Titel holen. Das ist was zählt."

Stand: 09.01.2017, 08:30