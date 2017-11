Andrea Lekic (Serbien)



Der "Majska"-Award für das Lebenswerk ist die größte Auszeichnung, die ein Sportler in Serbien erhalten kann. Dass Andrea Lekic in ihrer Heimat mit eben diesem Preis ausgezeichnet wurde, verrät viel über ihre Leistungen. Die Rückraumshooterin ist berüchtigt für ihre harten Würfe und ihren Kampfgeist. Fähigkeiten, die sie in ihrem Handball-Camp an den Nachwuchs weitergibt.