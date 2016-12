Handball WM - Der Fahrplan bis zum Turnierstart

Es wird ernst für die "Bad Boys" - Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat am 28. Dezember seinen 18er-Kader zur Vorbereitung auf die Handball-WM in Frankreich zusammengerufen und die erste Einheit geleitet. Nur Abwehrchef Finn Lemke konnte wegen Rückenbeschwerden noch nicht aktiv eingreifen.

Härtetestes Anfang Januar

Bei dem dreitägigen Kurz-Lehrgang im SportCentrum Kamen-Kaiserau werden die gemeinsamen Abläufe aufgefrischt. Neulinge und Wiederberufene wie Philipp Weber oder Jens Schöngarth sollen weiter integriert werden. Zu Silvester erhalten die Nationalspieler eine kurze Pause, müssen aber schon am 2. Januar wieder zum Training antreten.

Am 3. Januar heißt der Gegner im ersten Härtetest in Krefeld Rumänien, auf eine weitere Trainingsphase folgt dann am 9. Januar die Generalprobe gegen Österreich in Kassel. Spätestens am Abend vor dem Auftaktspiel gegen Ungarn am 13. Januar in Rouen muss der Bundestrainer seinen 16 Spieler umfassenden endgültigen Kader bekanntgeben. Während des Turniers darf Sigurdsson allerdings noch zwei Spieler austauschen und dafür andere Akteure aus seinem Mitte Dezember gemeldeten und 28 Spieler umfassenden Aufgebot nachnominieren.

"Sahne-Ergebnis" zum Abschied?

Letztes Turnier als DHB-Trainer: Dagur Sigurdsson

Für den Bundestrainer ist es das letzte Turnier in dieser Funktion, er wird danach die Nationalmannschaft Japans trainieren und diese zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio führen. Zum Abschluss soll nach den beiden starken letzten Turnieren mit dem Europameistertitel und der Bronzemedaille bei Olympia jetzt aber zunächst nochmal ein "Sahne-Ergebnis" für den DHB herausspringen: "Diese Mannschaft hat das Potenzial, Weltmeister zu werden" , gab der erneut nominierte Torhüter Andreas Wolff daher auch gewohnt selbstbewusst zum Trainingsstart zu Protokoll.

Dass die vergangenen Erfolge auch für größeren Druck Sorgen und der Kader erneut unter Berücksichtigung verletzungsbedingter Absagen von Steffen Weinhold und Fabian Wiede, sowie weiterer Verzichte wegen zu hoher Belastung zusammengestellt werden musste, sieht Sigurdsson indes nicht als Problem: "Oft waren wir schlechter besetzt. Deswegen mache ich mir keine großen Sorgen. Die Ausfälle sind kein Neuland für uns, das ist Realität. Wir machen uns keinen großen Kopf. Wir sind natürlich mehr in die Favoritenrolle reingerutscht. Das ist aber auch gut so."

Mit Kroatien Gruppenfavorit

24 Teams treten bei der Endrunde in den vier Vorrundengruppen an, die ersten vier Mannschaften aus jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Neben den Ungarn bekommt es die DHB-Auswahl mit Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien zu tun. Neben den Kroaten ist die Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer der klare Favorit auf den Einzug in die Runde der letzten 16. Dahinter dürften die Ungarn und die Weißrussen rangieren, Chile und Saudi-Arabien haben wohl nur Außenseiterchancen.

Die Platzierung in der Gruppe hat allerdings wie üblich Einfluss auf den jeweiligen Achtelfinalgegner - der Gruppensieg oder mindestens der zweite Platz sollten es also schon sein, will man Größen wie Frankreich, Dänemark oder Spanien möglichst lange aus dem Weg gehen.

Der rechte Rückraum als Problem?

Der Kader hat auf den ersten Blick immer noch Weltklasse-Niveau und ist wie auch zuletzt zwar nicht mit den ganz großen Einzelspielern, aber dafür mit sehr variablen Spielertypen besetzt. Doch die Ausfälle von Weinhold und Wiede im rechten Rückraum schmerzen - zwei der spielstärksten Akteure fehlen Sigurdsson somit. Kai Häfner und Schöngarth sind wurfgewaltig, bringen aber nicht die ganz große Übersicht mit. Daher steht in Holger Glandorf ein erfahrener Routinier auf Abruf bereit. Glandorf hatte eigentlich schon 2014 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, stellte sich aber nun für den Notfall zur Verfügung.

Sieben Tore im EM-Finale: Kai Häfner

Im Tor und auf den Außenpositionen kann sich das Team mit jedem Gegner messen, auch am Kreis stehen sehr unterschiedliche, starke Spieler zur Verfügung. Der Rückraum ist indes immer noch relativ jung und gemessen an den anderen Titelanwärtern international unerfahren. Spieler wie Paul Drux und Julius Kühn haben aber in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und sind mit ihrer Dynamik für fast jeden Gegner eine unangenehme Aufgabe.

Alles ist möglich

Somit sieht die Prognose für das Turnier wohl ähnlich aus wie bei den beiden Erfolgen 2016: Wenn alles passt, ist auch alles möglich - bis hin zum Weltmeistertitel. Das Finale findet übrigens am 29. Januar in Paris statt, fast auf den Tag ein Jahr nach dem so souveränen wie überraschenden 24:17-Finalerfolg bei der Europameisterschaft gegen Spanien. Bester Torschütze damals übrigens: Kai Häfner. Vielleicht ist der rechte Rückraum also auch gar nicht die Problemzone, die sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Schlechte Aussichten sehen anders aus.

Stand: 29.12.2016, 08:30