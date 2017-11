Im Hause Bölk ist das Thema Handball Gesprächsthema Nummer eins. Und das nicht nur, weil für Tochter Emily die Weltmeisterschaft im eigenen Land vor der Tür steht. Oma Inge spielte für die DDR-Auswahl, Vater Matthias lief in der Bundesliga für den VfL Fredenbeck auf, auch Schwester Joelle spielt Handball. Das große Vorbild von Nationalspielerin Emily Bölk ist aber Mutter Andrea, die 1993 die Handball-Weltmeisterschaft gewann.

24 Jahre später hat nun Emily Bölk die Chance in die großen Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Vom 1. bis 17. Dezember kämpft sie mit der Nationalmannschaft um den Titel. Bei der 19-Jährigen wächst die Vorfreude: "Ich bin sehr aufgeregt. Es ist anders als bei meinem ersten großen Turnier in Schweden letztes Jahr. Ein Großereignis im eigenen Land ist das Sahnehäubchen für jeden Sportler."

In der Sporthalle aufgewachsen

Schon Mutter Andrea war Nationalspielerin

Schon als Kind begleitete sie ihre Mutter ins Training und zu Spielen. "Von klein auf war Handball ein Teil meines Lebens", erzählt sie, "ich habe sofort meine Leidenschaft darin erkannt. Ich wollte nie etwas anderes machen." Dass die Eltern selbst eine Vergangenheit im Profihandball haben, macht vieles einfacher. "Wenn wir über Handball sprechen, merke ich, dass meine Eltern genau wissen, was ich meine. Sie haben es ja selbst auch schon erlebt."

2014 wurde Bölk mit dem Erhard-Wunderlich-Preis zur besten Nachwuchsspielerin Deutschlands ausgezeichnet. Auch international zählt die Rechtshänderin zu den größten Talenten im Rückraum. Eine Rolle mit der sie gut zurecht kommt: "Es ist eine Ehre für mich, solche Komplimente zu bekommen. Aber ich versuche den Druck von außen abzublocken. Ich selbst bin meine größte Kritikerin, schließlich ist es mein Anspruch meine Leistung abzurufen und mich weiterzuentwickeln."

Neue Ziele müssen her

Dabei hat Bölk mit 19 Jahren schon all ihre sportlichen Kindheitsträume erreicht: Sie spielt mit ihrem Heimatverein dem Buxtehuder SV in der Bundesliga und hat den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. "Vielleicht sollte ich mir bald Gedanken machen, dass da wieder ein paar neue Ziele auf den Zettel kommen", gibt sie mit einem Lachen zu.

Einmal in der Champions League zu spielen, das sei etwas, was sie sich noch wünsche. Ein Wunsch, der bald schon Wirklichkeit werden könnte. Zum Ende der Saison läuft der Vertrag der 1,82-Meter-großen Spielerin mit dem BSV aus. Interesse an dem Ausnahmetalent haben einige Vereine. Ob es Bölk zu einem Topklub ins Ausland verschlägt, weiß sie noch nicht. Der Fokus liege jetzt voll auf der Heim-WM. "Aber wenn ich an einen Vereinswechsel denke, wird mir schon jetzt schlecht. Ich bin sehr verwurzelt in Buxtehude."

Doppelbelastung Handball und Studium

Dabei hat Bölk Buxtehude schon einmal den Rücken gekehrt. Ein Jahr verbrachte sie in der Sports Academy Viborg in Dänemark. "Das Jahr hat mich weitergebracht - handballerisch, wie auch persönlich", erinnert sich Bölk, die egal ob auf dem Feld oder auf der Bank, emotional immer voll dabei sei, wie sie sagt.

Emily Bölk beim Wurf

In Viborg war das Training auf die Schule abgestimmt. Einen Luxus, den Bölk in Deutschland nicht hat. An der Fernuni studiert sie mittlerweile BWL und Wirtschaftspsychologie, baut sich ein zweites Standbein neben dem Handball auf. Training, Spiele, Sponsorentermine, Interviewanfragen, Nationalmannschaftslehrgänge und Studium. Zeit für viel anderes bleibt nicht. "Man muss schon handballverrückt sein, um das so durchzuziehen, aber der Handball nimmt nicht nur, er gibt mir auch sehr viel."

Aus dem Schatten der Männer treten

"Man schaut schon manchmal neidisch auf die Männer", gibt Bölk zu. Gehalt und öffentliche Aufmerksamkeit der Männer sind bei gleichem Aufwand, wesentlich höher. "Dafür können aber weder wir noch die männlichen Spieler etwas. Wir Frauen müssen uns nicht verstecken! Mit guten Leistungen können wir es aus dem Schatten der Männer schaffen."

Ein erster Schritt wäre eine gute Leistung bei der Heim-WM. Ziel ist es, das Halbfinale in Hamburg zu erreichen. Zuvor warten in der Vorrunde Holland, Serbien, Korea, China und Kamerun.

"Man braucht nicht nur eine gute Leistung sondern auch ein bisschen Glück", weiß die Buxtehuderin und hofft auf den Heimvorteil: "Zuhause ist es etwas ganz besonderes, wenn die Halle komplett hinter einem steht." Für extra Unterstützung von den Rängen sorgt dann auch der Rest der Familie Bölk, für die eine erfolgreiche WM für neuen Gesprächsstoff sorgen wird.

Stand: 29.11.2017, 10:25