Die Vorbereitung

Trainer Michael Biegler bereitete sich mit zwei intensiven Lehrgängen in Rotenburg a.d. Fulda (12. bis 16. November) und in Leverkusen (16. bis 23. November) auf das Heim-Turnier vor. Die letzten beiden Testspiele vor der WM gestaltete das Team erfolgreich. In Bratislava gab es einen 23.22-Erfolg gegen die Slowakei am vergangenen Freitag (24.11.2017). Am Sonntag schlug das Team die zweitklassigen Isländerinnen mit 32:19. Bis zum Turnierstart hofft Biegler auf die Rückkehr der angeschlagenen Kapitänin Anna Loerper (Muskelfaserriss in der Wade) sowie Rückraumspielerin Xenia Smits (Fingerbruch). Am kommenden Donnerstag muss Biegler sein 16-köpfiges WM-Team benennen.

Die deutschen Vorrunden-Gegner

Deutschlands Auftaktgegner Kamerun gilt als unbeschriebenes Blatt. Die Mannschaft aus Afrika nimmt erst zum zweiten Mal an einer WM teil und wird keine große Hürde sein. Auch Gegner Nummer zwei, Südkorea, dürfte passend sein, um gut ins Turnier hineinzufinden. Der Asienmeister ist allerdings nicht mehr so stark einzuschätzen wie früher. Serbien, erster Gegner der DHB-Crew aus Europa, könnte der erste größere Prüfstein für die Deutschen sein. Mit Andrea Lekic verfügen die Serbinnen immerhin über eine ehemalige Welthandballerin. China, vierter Vorrunden-Gegner, ist noch schwächer einzustufen als Südkorea - zwei sichere Punkte für die Deutschen. Das Endspiel um den Gruppensieg wird das letzte Vorrundenspiel gegen die Niederlande sein. Deutschland ist in dieser Partie gegen den Finalisten von 2015 nicht Favorit.