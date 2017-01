"Wir müssen überall noch ein Stück draufpacken", sagte Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson nach dem 30:21 (17:9)-Erfolgs im ersten WM-Test gegen den viermaligen Weltmeister Rumänien in Krefeld.

Erst drei Mal trainiert

"Unser Zusammenspiel im Angriff muss besser werden" , forderte Sigurdsson und fügte mit fester Überzeugung an: "Und es wird auch besser. Das ist eine Zeitfrage." Der Nationalmannschaft merkte man gegen die international nur zweitklassigen und nicht für die WM qualifizierten Rumänen an, dass sie seit dem ersten Treffen am 28. Dezember erst drei gemeinsame Trainingseinheiten absolviert hatten.

DHB-Torwart Silvio Heinevetter überzeugt im Test gegen Rumänien.

Neben dem Feinschliff im Angriff wird der nach der WM scheidende Bundestrainer sein Hauptaugenmerk bis zur WM-Generalprobe am 9. Januar in Kassel gegen Österreich auf die Abwehr legen. Gegen Rumänien funktionierte die 6:0-Formation mit einem starken Torhüter Silvio Heinevetter dahinter schon gut, doch Sigurdsson will Alternativen.

Viele Wechsel, kein Rhythmus

"Wir nehmen sehr gerne eine zweite oder dritte Abwehrformation mit zu einem Turnier", sagte der Isländer. In den kommenden Tagen wird er im SportCentrum Kamen-Kaiserau auch eine 5:1- und eine offensive 3-2-1-Deckung einstudieren lassen.

Dass es gegen die Rumänen in der zweiten Halbzeit einen Leistungsabfall gab, hatte Sigurdsson selbst zu verantworten. Er gönnte allen 17 Profis Einsatzzeit. "Wir haben viel durchgewechselt, daher war es mit dem Rhythmus schwierig" , sagte Sigurdsson.

Tobias Reichmann pausierte aufgrund muskulärer Probleme in der Wade, gegen Österreich soll der Rechtsaußen aber wieder zur Verfügung stehen. Sigurdsson muss bis zum WM-Auftakt am 13. Januar gegen Ungarn noch zwei Spieler aus seinem 18er-Kader streichen. "Das wird eine enge Entscheidung. Alle sind gut drauf", sagte Sigurdsson.

sid | Stand: 04.01.2017, 10:19