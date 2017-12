Für das Team von Bundestrainer Michael Biegler zählt im Auftaktspiel gegen die Afrikanerinnen am Freitag (01.12.2017) nur ein Sieg. Die Vorrundengruppe soll möglichst schadlos überstanden werden, das Ziel ist das Halbfinale. Einen Ausrutscher sollte sich das Team nicht erlauben, denn die Mannschaft will vor allem auch sofort das deutsche Publikum mitreißen. " Wir sind heiß darauf zu zeigen, was für einen guten Handball wir spielen können, und wollen mit Leidenschaft das Publikum begeistern ", so Torfrau Clara Woltering.

Kamerun ist für den Bundestrainer schwer berechenbar

Gegen die unorthodoxe Spielweise der Afrikanerinnen müsse sein Team jedoch " mit genügend Ruhe und Kalkül spielen. Das wird der Knackpunkt dieser Partie sein. Wir müssen das Spiel einfach nutzen, um in die Vorrunde reinzukommen ," so Biegler. Kamerun, bisher erst einmal bei einer WM und 2005 mit null Punkten und 182 Gegentoren ausgeschieden, soll auf keinen Fall unterschätzt werden.