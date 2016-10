EM-Qualifikation

Spanierinnen keine Hürde für DHB-Frauen

Der Auftakt in die heiße Vorbereitungsphase auf die im Dezember in Schweden beginnende Europameisterschaft ist den deutschen Handballerinnen gelungen. "Die Ladies haben sich für eine intensive Trainingswoche belohnt", sagte Bundestrainer Michael Biegler nach dem 32:18 (17:10) über Vizeeuropameister Spanien am Freitagabend in der Hamburger Inselparkhalle.