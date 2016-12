DHB-Team - als Favorit nach Frankreich?

19.12.2016

Nach einem sehr erfolgreichen Kalendarjahr 2016 mit der Europameisterschaft und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio geht die DHB-Mannschaft als einer der Favoriten in die WM in Frankreich.