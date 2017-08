Eigentlich geht es bei der MT Melsungen in der Sommerpause recht beschaulich zu. Das ist in diesem Jahr anders. Das Interesse der Fans und auch der Medien rund um den Handball-Bundesligisten ist riesig. Das liegt daran, dass vor der neuen Saison kein anderer Verein auf dem Transfermarkt derart groß zugeschlagen hat - vom "Sensations-Transfer" , vom "Paukenschlag" und vom "Transfercoup" war zu lesen.

So wechselten drei deutsche Nationalspieler zu den Rot-Weißen: Tobias Reichmann vom polnischen Spitzenklub Kielce, Julius Kühn vom VfL Gummersbach und Finn Lemke vom SC Magdeburg. Neuer Spielmacher bei den Nordhessen ist der Däne Lasse Mikkelsen. Er kommt von Skjern Haandbold. Torwart Nebosja Simic stößt vom schwedischen Klub IFK Kristianstad zum Verein. Zwar verließen in Nenad Vuckovic, Momir Rnic und Johannes Sellin drei Leistungsträger die Turngemeinde, doch die Zugänge haben es in sich.

Keine Kampfansagen

Trainer Michael Roth hat in diesen Tagen deshalb seine liebe Mühe, die Euphorie zu dämpfen. "Natürlich ist die Erwartungshaltung im Umfeld aufgrund der hochkarätigen Neuzugänge entsprechend gestiegen. Ich denke aber, wir sind gut beraten in diesem ersten Jahr unseres Umbruchs einen Platz unter den Top-Sechs anzupeilen, was in dieser starken Liga schon ein guter Erfolg ist" , sagt der Coach und hält sich mit Kampfansagen zurück. Zum Angriff auf die drei großen Klubs aus Kiel, Flensburg und Mannheim werde es noch nicht reichen.

Vision Champions League

Tobias Reichmann

Noch nicht. Klar ist, dass Melsungen ambitionierte Ziele hat - und einen Plan. "Wir verstärken uns mit nicht nur namhaften, sondern auch mit sehr guten Spielern. Das wird unsere Mannschaft in ihrer Entwicklung insgesamt weiterbringen. Wir haben die Vision, in 2020 Champions League zu spielen und somit betrachten wir die kommenden Saison als eine Art erste Vorbereitung" , erklärt Roth: "Wir wollen mit dieser Mannschaft in allen Bereichen den nächsten Schritt machen."

Schritt für Schritt nach oben

Seit 2005 spielt Melsungen in der Bundesliga, seit 2010 steht Ex-Nationalspieler Roth an der Linie. Er hat den Verein Stück für Stück nach oben geführt. Bisher bestes Ergebnis war ein vierter Platz in der Saison 2015/16 und die erstmalige Teilnahme am EHF-Pokal. In der vergangenen Spielzeit reichte es allerdings nur zu Platz sieben. Zuerst verpatzte das Team den Saisonstart, dann wurde es immer wieder von Verletzungen geplagt, und am Ende musste Melsungen erkennen, dass es halt doch nicht so gut und breit aufgestellt war. "Wir sind jetzt besser in der Lage, eventuelle Ausfälle ohne Qualitätsverlust abzufedern" , sagt Roth. Die Zugänge, die seinen Kader überdies weiter verjüngen, sieht der Coach als "Investition in die Zukunft" .

Die Konkurrenz beneidet Melsungen - vor allem um den dreifachen Champions-League-Sieger Tobias Reichmann. "Einen solchen Spieler zu bekommen, ist sicher nicht selbstverständlich, den bekommt man ja schließlich nicht alle Tage" , sagt Roth. Das zeige, "dass die MT in den letzten Jahren vieles richtig gemacht hat."

Kühn wollte unbedingt wechseln

Jetzt gemeinsam in Melsungen: Julius Kühn (l.) und Finn Lemke (r.)

"Ich finde das Projekt insgesamt sehr interessant und bin davon überzeugt, dass die MT Melsungen eine sehr gute Perspektive hat. Ich habe hier die Riesenchance, kurzfristig auch mit einem Verein international spielen zu können" , erklärt Julius Kühn. Der wollte so sehr nach Melsungen, dass er einen Wechsel selbst forcierte. "Er hat sich finanziell an den Ablösemodalitäten beteiligt. Das kommt im Profisport sicher nicht allzu häufig vor und verdient deshalb unsere besondere Anerkennung" , erklärt MT-Vorstand Axel Geerken.

Finn Lemke spricht von einem "besonderen Gefühl" in den Gesprächen mit der MT. "Trainer Michael Roth hat mir die Möglichkeiten aufgezeigt und was er von mir erwartet. Das hat mir gefallen, damit kann ich mich identifizieren" , sagt der Halblinke: "Ich hatte den Eindruck, da hat ein Verein wirklich Interesse."

"Mannschaft ist bereit"

Nun liegt es an Roth, aus dem neu formierten Team eine schlagkräftige Truppe zu machen. Am Donnerstag (24.08.17) steht die erste Bundesliga-Partie beim TVB Stuttgart an. Mit der Vorbereitung ist der Trainer zufrieden. "Es deutet sich an, dass hier eine tolle Mannschaft zusammen wächst. Das gilt sowohl sportlich als auch charakterlich" , sagt Roth. In den Testspielen und im DHB-Pokal gegen den Bundesliga-Konkurrenten Ludwigshafen überzeugte die MT. Was Roth allerdings nicht zu hoch hängen will. "Deshalb gibt es für uns keinen Grund, übermütig in die Saison zu starten" , sagt der Trainer, doch er stellt klar: "Die Mannschaft ist bereit!"

Stand: 23.08.2017, 09:44