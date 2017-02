Am vergangenen Freitag hatte das Warten für die Rhein-Neckar Löwen ein Ende. Nach der mehr als vierwöchigen WM-Pause bestritt der amtierende Handball-Meister sein erstes Pflichtspiel 2017. Das 28:25 in der Champions League gegen KS Vive Tauron Kielce war ein Traumstart und die perfekte Einstimmung auf Mittwochabend (15.02.17), wenn es für die Löwen mit einem Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf auch in der Bundesliga wieder losgeht.

Klassische Quereinsteigerin ohne Handball-Erfahrung

Während diverse Spieler im Januar für die WM abgestellt waren, werkelte Jennifer Kettemann in den vergangenen Wochen in der Mannheimer Geschäftsstelle an der administrativen Basis für den Erfolg. Seit März 2016 ist die 34-Jährige alleinige Geschäftsführerin bei den Rhein-Neckar-Löwen - und damit eine Ausnahme: Bei allen anderen 17 Bundesliga-Klubs werden die Geschäfte von Männern geführt.

Jennifer Kettemann ist eine klassische Quereinsteigerin: BWL-Studium in Mannheim, fünf Jahre Marketingagentur, zehn Jahre Vorstandsassistentin und Projektleiterin beim Softwarekonzern SAP, dann die Anfrage der Löwen. "Ich war in den letzten Jahren regelmäßig bei den Heimspielen und kannte durch die Arbeit dort schon vieles. Ich habe allerdings selbst nie Handball gespielt.“

Managerin will Altlasten der Löwen abbauen

Was nicht bei jedem auf Gegenliebe stieß. "Es gab einen kritischen Kommentar in der Zeitung und auch in dem einen oder anderen Fanforum“ , erinnert sich Jennifer Kettemann. Doch sie fühlte sich schnell als Teil des Ganzen und beseitigte die Bedenken, ihre eigenen und auch die ihrer Skeptiker: "Wenn man von Außen in eine bestehende Gruppe hineinkommt, muss man sich natürlich erst einmal beweisen – nicht zuletzt als einzige Frau. Das war bestimmt für alle etwas ungewohnt. Aber ich denke, das ist wie in der Wirtschaft auch. Wenn man mit Leistung überzeugen kann und verlässlich ist, wird man schnell akzeptiert.“

Jennifer Kettemann

Für sie sei es sehr wichtig gewesen, bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison gemeinsam mit Lars Lamadé die Geschäftsführung inne zu haben und diese Saison nicht bei null starten zu müssen. Zudem überzeugte sie die Skeptiker mit Taten - und Zahlen. "Wir planen, unsere Altlasten bis zum Saisonende abgetragen zu haben.“

Jene Altlasten sind Überbleibsel aus einer Zeit, als die Rhein-Neckar Löwen unter dem dänischen Mäzen Jesper Nielsen üppige Gehälter aushandelte. Die Geschäftsführerin und ihr Vorgänger Lars Lamadé haben das wirtschaftliche Defizit - die genaue Zahl nennen sie nicht - nach eigener Aussage ausgeglichen.

Geschätzter Blick von außen

Was auch die Kollegen aus der Bundesliga registrieren, die sich lobend über ihr weibliches Pendant äußern. Dierk Schmäschke von der SG Flensburg-Handewitt beispielsweise nennt die Zusammenarbeit "offen, respekt- und vertrauensvoll. Ich halte Jennifer Kettemann für äußerst zielstrebig und kompetent in ihren zuständigen Bereichen“ .

Benjamin Chatton vom TSV Hannover-Burgdorf spricht von einer "Bereicherung für die Handball-Bundesliga“ . Denn: "Wer eine gute Ausbildung genossen hat, kann auch von unterschiedlichen Positionen aus erfolgreich sein.“ Das gelte sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Chattons Credo: "Dem Handball kann Expertise von außen und vielleicht auch ein anderer Blick auf Sachverhalte nur helfen.“

Jene Sachverhalte bespricht die Geschäftsführerin stets mit Sportdirektor Oliver Roggisch und Trainer Nicolaj Jacobsen. Das Trio trifft sich mindestens einmal in der Woche in der Geschäftsstelle, telefoniert und schreibt sich über eine Whatsapp-Gruppe. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut, lobt Kettemann. "Die finanzielle Gesamtverantwortung liegt zwar am Ende bei mir. Aber die Entscheidungen treffen wir gemeinsam.“

Wichtige Personalentscheidungen sind gefallen

So wie die personellen Entschlüsse, die Kettemann und Co. in der WM-Pause abwickelten. So kam der Mazedonier Filip Taleski vom HC Metalurg Skopje, für die kommende Saison hat zudem Momir Rnic von der MT Melsungen beim Meister unterschrieben. Und Torwart Mikael Appelgren hat seinen Vertrag bis zum Sommer 2021 verlängert. Nationalspieler Hendrik Pekeler (ab Juli 2018 beim THW Kiel), Marius Steinhauser (im Sommer zur SG Flensburg-Handewitt) und Kim Ekdahl du Rietz (Karriereende) werden den Verein dagegen verlassen.

Die aktuelle Tabelle gibt der Arbeit der Managerin recht: Seiten war ein Titelkampf an der Spitze der Handball-Bundesliga derart spannend. Und wieder einmal mittendrin: die Rhein-Neckar-Löwen, die nur einen Punkt hinter Flensburg auf Platz zwei liegen. Geschäftsführerin Kettemann äußert sich zur möglichen Titelverteidigung trotzdem defensiv. "Ich bin schon stolz, wenn wir oben bei den Topclubs mitspielen können. Man muss immer sehen, dass wir im Vergleich zu Kiel und Flensburg den geringeren Etat haben.“

Trotzdem wäre sie natürlich glücklich, wenn die Löwen den Titel verteidigen könnten. Denn: "Wenn man das einmal erleben durfte, macht das Lust auf mehr.“ Gleichwohl hofft Jennifer Kettemann, dass alle realistisch genug seien zu erkennen, dass nicht jede Saison ein derartiger Erfolg möglich sei. Auch in der Champions-League "wollen wir auf jeden Fall weiterkommen als letzte Saison, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich“ . 2015/16 war im Achtelfinale Schluss.

Kettemanns Vertrag läuft noch drei Jahre. Bis dahin hat sie noch große Ziele: "Wir müssen beispielsweise unsere Zuschauerzahlen erhöhen.“ Vergangene Saison kamen im Schnitt 8.800 Fans in die Mannheimer Arena. Auch die Erlöse im Sponsoring sollen wachsen. Doch zunächst soll dem erfolgreichen Re-Start in der Königsklasse ein starker Re-Start in der Bundesliga folgen.

Stand: 14.02.2017, 08:30