Bergischer HC unter Zugzwang im Abstiegskampf

Der Bergische HC hat gegen Altmeister TBV Lemgo im Fernduell um den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga plötzlich wieder die schlechteren Karten. Durch das 27:23 im Nachholspiel beim TSV Hannover-Burgdorf überholte Lemgo am Mittwoch den BHC und belegt vor dem Saisonfinale am Samstag (10.06.2017) den rettenden 15. Platz.

Bergischer HC braucht Gummersbacher Hilfe

Der Bergische HC benötigt am Samstag gegen Hannover einen Sieg und eine Niederlage Lemgos gegen den VfL Gummersbach, um den zweiten Abstieg nach 2012 zu vermeiden. Rein rechnerisch kann auch der VfL Gummersbach noch absteigen. Zwei Punkte Vorsprung und eine um 28 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem BHC sind allerdings ein sattes Polster.

Konzentration auf die eigene Aufgabe

BHC -Trainer Sebastian Hinze nahm den Absturz auf Rang 16 mit nüchterner Gelassenheit hin. " Ein Sieg von uns ist jetzt die Grundvoraussetzung, das war es vorher nicht. Ich hoffe, dass es reicht “, sagte er und will sich dabei nur auf die eigene Aufgabe konzentrieren: " Am liebsten wäre mir, wenn während des Spiels keiner in der Halle auf sein Handy schaut. “

Kehrmann verspricht Hexenkessel

Lemgos Trainer Florian Kehrmann will sich nicht auf Schützenhilfe anderer verlassen. Er geht davon aus, dass die Halle " ein Hexenkessel " sein wird. Und TBV -Geschäftsführer Jörg Zereike fordert, "am Samstag müssen wir wieder Vollgas geben." Am Donnerstag (08.06.2017) meldete Lemgo, dass das Spiel gegen Gummersbach ausverkauft ist.

Stand: 08.06.2017, 21:48