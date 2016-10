Es wird wieder ernst für die deutsche Handball-Nationalmannschaft, zumindest ein bisschen. Mit dem Heimspiel am Mittwoch (02.11.2016) in Wetzlar gegen Portugal startet der Titelverteidiger in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2018 in Kroatien.

Portugal sieht zwar mit Blick auf die anderen Gruppengegner Schweiz und Slowenien nicht nach dem schwersten Kontrahenten aus. Allerdings hat sich die Mannschaft von Trainer Paulo Jorge Pereira zuletzt Respekt verschafft, als sie im Sommer in den Playoffs der WM-Qualifikation mit 23:26 und 21:10 nur knapp an Island scheiterte.

Ferraz fehlt Portugal

"Wer sich so präsentiert, ist ein starker Gegner", sagte DHB-Trainer Dagur Sigurdsson deshalb vor der Partie in der mit 4.421 Zuschauern längst ausverkauften Wetzlarer Arena. Zwar muss Portugals Trainer Pereira auf den verletzten Joao Ferraz von Bundesligist HSG Wetzlar verzichten. Mit Gilberto Duarte und Tiago Rocha vom polnischen Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock sowie Jorge Silva vom spanischen Traditionsklub BM Granollers haben die Portugiesen aber international erfahrene Spieler im Kader.

"Spieler und Publikum müssen deshalb von Anfang an hellwach und konzentriert sein", forderte Sigurdsson. "Portugal spielt eine sehr aggressive Abwehr - ähnlich der Brasiliens bei den Olympischen Spielen. Darauf müssen wir uns sehr gut vorbereiten." Außerdem bringt die deutsche Auswahl trotz der jüngsten Erfolge bei EM und Olympia ein paar Baustellen mit ins Spiel.

Gestresste und Verletzte

Kurzfristig ausgefallen ist wegen einer Schulterverletzung der Berliner Fabian Wiede. Unter den Spielern wächst der Missmut über die Dauerbelastung der Handball-Saison. Spielmacher Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten) nahm deshalb bewusst eine Auszeit von der Nationalmannschaft. Dazu muss Sigurdsson die verletzten Rune Dahmke und Christian Dissinger (THW Kiel) sowie Julius Kühn (VfL Gummersbach) ersetzen.

Dafür berief der Nationaltrainer mit Dominik Weiß (TVB Stuttgart) und Philipp Weber (HSG Wetzlar) zwei Neulinge in den 19er-Kader. Den Kern der Mannschaft bilden allerdings die Spieler, die in diesem Jahr EM-Gold und Olympia-Bronze holten.

Sigurdsson fordert erfolgreichen Start

Deshalb geht die deutsche Auswahl trotz ein paar schwierigerer Vorzeichen als klarer Favorit in den Auftakt und die zweite Partie am Wochenende in der Schweiz. "Wir werden alles für einen Sieg investieren", versprach Sigurdsson - statistisch mit 39 Siegen in 52 Spielen der erfolgreichste Bundestrainer. Denn der Isländer weiß: "Ein guter Start in die Qualifikation ist sehr wichtig." Für das Ziel EM 2018, für die Stimmung im Team und nicht zuletzt auch für den Bundestrainer selbst.

Stand: 01.11.2016, 08:50