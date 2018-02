Was ist das Problem?

Knackpunkt ist das Verhältnis Prokops zur Mannschaft. Bei der EM in Kroatien, bei der Deutschland schon in der Hauptrunde gescheitert war, soll es zu schweren atmosphärischen Störungen gekommen sein. Teile des Teams sollen sich gegen den Coach ausgesprochen und sogar mit Rücktritt gedroht haben. "Es stimmt einfach hinten und vorne nicht zwischen Prokop und dem Team" , schreibt Stephan.

Prokop sorgte schon vor dem EM mit fragwürdigen Personalentscheidungen für Irritationen. Während des Turniers standen System und Taktik in der Kritik. In Kroatien wurde Deutschland dann als Titelverteidiger am Ende nur Neunter.

Video starten, abbrechen mit Escape Handball - Prokop bleibt Bundestrainer | Sportschau.de | 19.02.2018 | 01:05 Min. | Verfügbar bis 19.02.2019 | Das Erste

Funktioniert der Neustart?

Jetzt soll es einen Neustart geben. Prokop hat schon eingesehen, dass er Fehler gemacht hat. Und auch die Spieler zeigten Kompromissbereitschaft. "Es liegt jetzt an uns Spielern, uns zu öffnen, dem Trainer neues Vertrauen zu geben. Alle müssen jetzt einen Schritt aufeinander zugehen" , sagte Steffen Weinhold den "Kieler Nachrichten".

In naher Zukunft sollen schließlich zwei Goldmedaillen her, bei der Heim-WM und bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das hört sich ein wenig an wie bei einem Ehepaar, das sich nach einer Krise noch einmal zusammenrauft und es noch einmal miteinander probiert.

Was für Prokop spricht

Die deutschen Handballer um Bundestrainer Christian Prokop jubeln.

Die Entscheidung für Prokop muss nicht falsch sein. Der 39-Jährige ist ohne Frage ein ausgewiesener Fachmann. Beim ersten Turnier hat es nun nicht funktioniert - was aber nichts heißen muss. Und Prokop sollte die Chance bekommen, es besser zu machen.

Schließlich hat er die deutsche Mannschaft erst im März 2017 übernommen, sein Vertrag läuft noch bis 2022. In den bisherigen 17 Länderspielen unter seiner Regie gab es zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Von den sechs EM-Spielen gewann Deutschland allerdings nur zwei.

Hinzu kommt: Wer wäre elf Monate vor der Heim-WM sein Nachfolger geworden? Der THW Kiel hätte seinen Trainer Alfred Gislason wohl nicht gehen lassen. Auch der ehemalige Damen-Coach Michael Biegler wäre wohl nicht loszueisen gewesen aus Leipzig. Ex-Bundesliga-Trainer Martin Schwalb machte zuletzt keine Anstalten, den Job übernehmen zu wollen.