Kiels Trainer Alfred Gislason spricht von einer "absurden Belastung" , Manager Thorsten Storm von "Robotern" : Immer wieder klagen die Handballer der Topvereine hierzulande über den engen Terminkalender und über zu viele Partien, ohne dass daran bislang etwas geändert worden wäre. Im Gegenteil - im Laufe der vergangenen Jahr sind immer mehr Spiele dazu gekommen.

Jetzt hat erstmals ein Nationalspieler die Notbremse gezogen. Christian Dissinger vom THW Kiel legt eine Pause in der Nationalmannschaft ein. "Ich habe Bundestrainer Dagur Sigurdsson gesagt, dass ich für den gesamten Rest der Saison meinen Schwerpunkt auf den THW legen möchte" , sagte der 24-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Rückraumspieler steht bis zum Sommer 2017 nicht zur Verfügung und verzichtet damit auch auf die Weltmeisterschaft im Januar in Frankreich.

Champions League aufgebläht

Doch sind die Klagen der Handballer berechtigt? Ja, sind sie. Der Europäische Handball-Verband tut alles, um die Sportart im Schatten des Fußballs nach vorne zu bringen. So wurde erst im vergangenen Jahr die Champions League reformiert. Kritiker sagen: Aufgebläht. 28 Teams nehmen dort jetzt teil.

"Mit mehr Mannschaften öffnet das neue Format den Wettbewerb für mehr Nationen und für mehr Märkte in Europa" , hieß es in der Erklärung der EHF: "Es wird zudem mehr Top-Spiele für Europas Spitzenklubs garantieren und so die EHF Champions League attraktiver für Zuschauer, Sponsoren und Medien machen."

Sportmarketing geht vor

Für die Teams bedeutet das vor allem mehr Spiele. Die drei deutschen Teilnehmer - der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar-Löwen - spielen in Achtergruppen. Gegen jeden ihrer Gegner müssen sie in Hin- und Rückspiel ran, das sind 14 Gruppenspiele. Bis auf den Gruppensieger müssen alle Teams in der ersten K.O. -Runde um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Am Ende steigt das Final-Four-Turnier.

Christian Dissinger setzt sich im Zweikampf durch.

Das heißt, dass der Sieger der "Königsklasse" bis zu 20 Spiele auf dem Buckel hat. Zum Vergleich: Ein Spieler des FC Bayern München müsste für den Erfolg in der Champions League 13 Spiele bestreiten. "Aus Sportmarketing-Gesichtspunkten ist der Terminkalender der Handballer vielleicht sinnvoll, betrachtet man die Belastung der Spieler, ist er das sicher nicht" , sagt Christian Dissinger.

Bis zu 60 Pflichtspiele

Denn es gibt schließlich noch den Ligaalltag. Mit 18 Mannschaften ist die Bundesliga die größte in Europa. 34 Spiele hat jedes Team. Der DHB-Pokalsieger muss weitere sechs Spiele gewinnen. Bleiben wir beim Beispiel Kiel: Würden die "Zebras" in der Champions League und im DHB-Pokal jeweils ins Finalturnier einziehen, hätten sie am Ende (wenn sie in der Champions League nicht Gruppensieger werden) 60 Spiele absolviert.

29 Länderspiele im Jahr 2016

Die Nationalspieler erwischt es noch härter. In jedem Jahr gibt es entweder eine Welt- oder eine Europameisterschaft. Für jedes Turnier müssen sich die Nationalteams qualifizieren, hinzu kommen Testpartien. Im Olympischen Jahr 2016 war die Belastung besonders groß.

Das Nationalteam, das bei der EM in Polen den Titel holte und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronze-Medaille holte, absolvierte im Kalenderjahr bisher 27 Partien - zwei kommen noch hinzu.

Insgesamt muss ein Tophandballer in einer Jahr also fast 90 Spiele absolvieren.

"Verletzungen sind auch der Überbelastung geschuldet"

"Es ist zu viel" , sagt Dissinger. Es habe einige Spieler erwischt, die in Bundesliga, Pokal, Champions League und Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. "Das ist ein unglaubliches Pensum. Die Verletzungen sind auch der Überbelastung geschuldet" , meinte der 2,02 Meter große Profi.

Hinzu kommt, dass Handball eine extrem körperbetonte Sportart ist, in der es in jeder Partie zur Sache geht. Dissinger selbst war "von den vergangenen acht Monaten fünf verletzt" . Sowohl bei der EM als auch bei den Olympischen Spielen musste er vorzeitig abreisen und sich mehreren Operationen unterziehen. "So kann es nicht weitergehen" , sagt Dissinger.

Keine Hoffnung auf Besserung

Wird es aber wohl. Die Topklubs setzten sich seit langem für eine Entlastung ein. So fordern sie eine Reduzierung der Klubs in der Bundesliga. Doch die lehnt das ab. Auch der Antrag, dass in der Bundesliga 16 statt 14 Akteure zum Einsatz kommen können, kam bei der jüngsten Mitgliederversammlung nicht durch - genauso wenig wie die Einführung des direkten Vergleichs.

Kiels Nationalspieler Patrick Wiencek hat sich verletzt

Hintergrund: Wenn in der Tabelle am Ende das Torverhältnis zählt, müssen die Titelkandidaten in jedem Spiel bis zum Schlusspfiff um jeden Treffer kämpfen. Zählt der direkte Vergleich, könnte man bei komfortabler Führung auch mal einen Gang zurückschalten.

Topspieler nehmen schon Reißaus

Das alles hat dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren schon der eine oder andere Topspieler Reißaus genommen hat. Denn in den meisten anderen Ligen Europas können 16 Akteure pro Partie eingesetzt werden, und es sind auch weniger Teams am Start. So verließen zuletzt unter anderem die Weltklassespieler Filip Jicha und Aaron Palmarsson den THW Kiel.

Von seiner jüngsten schweren Verletzung ist Dissinger gerade erst genesen. Beim THW absolviert er zurzeit nur Lauftraining. "Wann ich wieder spielen kann, ist ungewiss. Ich bin überzeugt, auch endlich mal wieder über einen längeren Zeitraum richtig fit zu werden" , sagt er. Doch das, so denkt er, klappt wohl nur ohne die zusätzliche Belastung durch das Nationalteam. Bundestrainer Dagur Sigurdsson sei vom Rückzug nicht begeistert gewesen, "aber er versteht meinen Schritt. Dafür bin ich ihm dankbar" , sagt Dissinger. Wobei Sigurdsson jetzt wohl vor allem hofft, dass nicht allzu viele Nationalspieler Dissingers Beispiel folgen werden.

