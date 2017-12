Der Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler genügte am Dienstagabend (05.12.2017) in Leipzig ein 22:22 (9:11) zum vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde. Der EM-Sechste verpasste mit 5:1 Punkten allerdings den Sprung an die Spitze der Gruppe D.

Serbien glich in einem regelrechten Krimi vier Sekunden vor dem Ende aus. Beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war Svenja Huber mit sechs Toren. In den abschließenden beiden Vorrundenspielen gegen China am Mittwoch und Vize-Weltmeister Niederlande am Freitag geht es um den Gruppensieg.

Dafür sieht DHB-Vizepräsident Bob Hanning die Mannschaft gerüstet: "Sie haben ihre Reifeprüfung trotz des unglücklichen Ausgleichs bestanden."

Loerper: "Spiel auf Augenhöhe"

"Wir sind nicht richtig in unser Tempospiel gekommen. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende müssen wir es besser über die Bühne bekommen. Daher bin ich ein bisschen enttäuscht, aber unsere Ziele bleiben", sagte Spielführerin Anna Loerper. Top-Scorerin Huber sprach von "einem verlorenen Punkt".

"Serbien ist ein anderes Kaliber", hatte Biegler nach den Auftaktsiegen gegen Kamerun (28:15) und Asienmeister Südkorea (23:18) gewarnt. Seine Spielerinnen hörten auf den Coach und begannen äußerst konzentriert. Aggressiv in der Abwehr, variabel im Angriff - der Lohn war eine 6:2-Führung vor 3871 Zuschauern (11.).

In der Folge schlichen sich aber zahlreiche Unsicherheiten ins deutsche Spiel ein. Die Deckung bekam immer weniger Zugriff auf die körperlich überlegenen Serbinnen, vorne wurden einige Chancen leichtfertig vergeben. Nach dem Ausgleich zum 8:8 (20.) nahm Biegler die erste Auszeit und wirkte beruhigend auf seine Spielerinnen ein.

Debüt von "Wunderkind" Bölk

Das deutsche Angriffsspiel blieb aber bis zur Pause fehlerhaft, daran änderte auch die Einwechslung von Rückraumspielerin Emily Bölk in der 26. Minute nichts. Das "Wunderkind" stand nach überstandener Fußverletzung erstmals zur Verfügung. "Ich freue mich, endlich auf der Platte stehen zu können und dass es endlich auch für mich losgeht", sagte die 19-Jährige vor Spielbeginn. Sie habe in den vergangenen Tagen "wie auf heißen Kohlen" gesessen.

Nach dem Wechsel zeigten die Gastgeberinnen ihr Kämpferherz, Jenny Karolius glich zum 11:11 (36.) aus. Das deutschen Angriffsaktionen waren aber weiterhin zu überhastet. Serbien war zudem robuster. Beim 13:16 (40.) nahm Biegler die nächste Auszeit und forderte "klare Pässe" und "sichere Bälle" - zunächst mit Erfolg. Torhüterin Katja Kramarczyk wurde immer mehr zum Rückhalt, Rechtsaußen Huber glich per Siebenmeter zum 18:18 (48.) aus.

DHB-Team am Ende nervenstark

Mit Zeitstrafen machte sich die DHB-Auswahl das Leben aber selber schwer, auch Biegler hatte sich kurzzeitig nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung nicht im Griff und kassierte eine Strafe. Doch in der Schlussphase kämpfte sich das deutsche Team nervenstark zurück. Kreisläuferin Karolius sorgte in der 59. Minute für die umjubelte Führung, am Ende reichte es aber nicht zum Sieg.