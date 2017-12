Die letzten Tipps holte sich Emily Bölk von ihrer Weltmeister-Mama. "Wir haben einen ganz engen Draht" , sagte die Hoffnungsträgerin der deutschen Handballerinnen über den Besuch ihrer Mutter Andrea im Teamhotel. Bölk weiß: Nun gilt es! Im Showdown gegen die Niederlande am Freitag (08.12.2017) geht es um den Gruppensieg - und damit die optimale Ausgangsposition für die K.o. -Spiele.

"Wie ein Derby"

"Das ist wie ein Derby, ein ganz wichtiges Spiel für uns. Mit einem Sieg hätten wir eine Top-Ausgangslage für das Achtelfinale. Dafür wollen wir alles geben" , sagte Bölk. Und Torfrau Clara Woltering sprach voller Vorfreude von dem bevorstehenden "Klassiker. Die Halle ist ausverkauft. Die Stimmung ist bombastisch. Wir sind alle heiß."

Video starten, abbrechen mit Escape Deutsche Handballerinnen siegen souverän gegen China | Sportschau.de | 06.12.2017 | 00:42 Min. | Das Erste

Richtungsweisendes Duell

Da trifft es sich gut, dass Ausnahmetalent Bölk rechtzeitig zum richtungsweisenden Duell gegen den Vize-Weltmeister wieder an Bord ist. Vergessen sind die bitteren Tränen nach dem verpassten Turnierstart, inzwischen zeigt die Formkurve nach überstandener Fußverletzung steil nach oben. Die vier Tore gegen völlig überforderte Chinesinnen sollen nur der Anfang gewesen sein. "Es geht immer weiter bergauf. Ich komme immer näher an meine Top-Leistung heran" , sagte Bölk.

Offensiv mit Luft nach oben

Die ist auch nötig. Denn so gut die deutsche Abwehr (16 Gegentore im Schnitt/WM-Bestwert) im bisherigen Turnierverlauf auch stand: In der Offensive ist noch reichlich Luft nach oben. Vor allem aus der zweiten Reihe fehlt es im bisherigen Turnierverlauf an Torgefahr. "Wir müssen mehr Zug nach vorne haben. Man hat nicht so viele Einschussmöglichkeiten. Wenn man die liegen lässt, wird es schwierig" , sagte Bundestrainer Michael Biegler. Er selbst will das Spiel gegen Oranje aber nicht überbewerten, für ihn geht es vor allem um "Präparation" für die K.o.-Phase. Deshalb werde es von ihm "keinen Druck auf die Mannschaft" geben. "Am Sonntag wird abgerechnet" , sagte Biegler und verwies damit schon auf das Achtelfinale in Magdeburg.

Gute Bilanz

Dabei sprechen die jüngsten Vergleiche mit dem Nachbarn klar für die deutsche Mannschaft. Gegen ein B-Team des Olympia-Vierten gab es in der unmittelbaren Turniervorbereitung zwei Siege, in den Köpfen von Bölk und Co. bleibt vor allem der gelungene EM-Auftakt vor Jahresfrist in Schweden (30:27). "Das war ein geiles Spiel" , erinnert sich Bölk an ihr erfolgreiches Debüt bei einem Großturnier: "Es wäre schön, wenn wir das wiederholen könnten."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 8.12., 22.50 Uhr

red/dpa/sid | Stand: 07.12.2017, 14:36