Die Handballerinnen dürfen auf eine optimale Ausgangsposition für das Achtelfinale bei der Heim- WM hoffen. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler fertigte in ihrem vierten Vorrundenspiel den überforderten Außenseiter China in Leipzig mit 24:9 (10:3) ab und stürmte in der Gruppe D mit 7:1 Punkten auf Platz eins.

Angriffschwäche fällt nicht ins Gewicht

Beste deutsche Werferin gegen die in allen Belangen unterlegenen Chinesinnen war Ausnahmetalent Emily Bölk mit vier Toren. Weniger Gegentreffer hatte das DHB -Team in einem WM-Spiel zuletzt 1965 bei der Heim- WM gegen Dänemark (7:5) kassiert. Nach dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug durch den Punktgewinn im Krimi gegen Serbien (22:22) am Dienstagabend ließ der EM-Sechste gegen den Dritten der Asienmeisterschaft vor 3.165 Zuschauern von Beginn an keine Zweifel am Erfolg aufkommen.