Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler, der wieder auf acht Spielerinnen verzichtete, setzte sich am Samstag (25.11.2017) in Dresden gegen Island mit 32:19 (17:12) durch. Es war gleichzeitig der letzte Test vor dem WM-Auftaktspiel gegen Kamerun am Freitag (01.12.2017).

Komplizierte Anreise

Für die WM bleibt nach der gelungenen Generalprobe aber noch viel Luft nach oben. Gegen die international eher zweitklassigen Isländerinnen leistete sich das DHB-Team in der Abwehr zunächst zahlreiche Nachlässigkeiten, die sicher auch der strapaziösen nächtlichen Rückreise aus Bratislava geschuldet waren: Erst um vier Uhr morgens war die Mannschaft in Dresden angekommen.

"Dafür haben die Spielerinnen das überragend gelöst", sagte Biegler nach dem Spiel in Richtung der Fernsehkameras. In der zweiten Halbzeit wirkten die deutschen Frauen schon viel konzentrierter, spritziger und besser aufeinander abgestimmt. "Wir wissen, dass wir noch an jedem Baustein arbeiten müssen, wir müssen in allem noch ein bisschen konstanter werden. Aber der Auftritt ist leidenschaftlich, sympathisch", sagte Biegler.