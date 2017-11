Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler, der gleich auf acht Spielerinnen verzichtete, setzte sich in Bratislava gegen Gastgeber Slowakei mit 23:22 (16:13) durch. Das letzte Spiel der WM-Vorbereitung bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Samstag (17.00 Uhr) in Dresden gegen Island.

Die deutsche Mannschaft lag in der sechsten Minute beim 4:3 erstmals in Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Allerdings machten es Bieglers Schützlinge trotz eines 21:17-Zwischenstandes in der 47. Minute noch einmal spannend. Zu mehr als dem 22:23 in der Schlussminute reichte es für die Gastgeberinnen aber nicht mehr.

Bölk beste Schützin im DHB-Team

Emily Bölk (Buxtehuder SV) mit fünf und Alexandra Mazzucco (Thüringer HC) mit vier Toren waren die besten deutschen Werferinnen. Nicht dabei waren am Freitagabend in der slowakischen Hauptstadt unter anderem Kapitänin Anna Loerper (Muskelfaserriss in der Wade) und Rückraumspielerin Xenia Smits (Fingerbruch).

Am kommenden Donnerstag muss Biegler sein 16-köpfiges WM-Team benennen. Bis dahin sollen die angeschlagenen Spielerinnen geschont werden und kein weiteres Verletzungsrisiko eingehen. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Kamerun (1. Dezember), Südkorea (3.), Serbien (5.), China (6.) und Vizeweltmeister Niederlande (8.). Die besten vier Mannschaften der Vorrundengruppe D erreichen das Achtelfinale.

Stand: 24.11.2017, 19:00