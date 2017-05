Als der Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen unter Dach und Fach war, ließ sich auch der berühmteste Sohn der Stadt nicht zweimal bitten. Umgehend lud Hartmut Engler, Frontsänger der deutschen Pop-Band Pur, am späten Mittwochabend (03.05.2017) auf seinem Facebook-Kanal ein Video hoch, in dem er seine große Freude über die erste Deutsche Meisterschaft seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen zum Ausdruck brachte. Mit dem ungefährdeten 28:24-Sieg in Leverkusen waren die Bietigheimerinnen am Ziel. Zwei Spieltage vor Saisonende holten sie den ersten Handball-Meistertitel in die schwäbische Stadt mit dem Doppelnamen, die 20 Kilometer vor den Toren Stuttgarts liegt.

Meister ohne Punktverlust?

Dass diese Trophäe an die SG BBM Bietigheim gehen würde, war dabei nur eine Formsache. Zu dominant gestaltete die Mannschaft des dänischen Trainers Martin Albertsen die Saison in der Bundesliga. Am Ende wird es sogar wohl ein Start-Ziel-Sieg werden ohne einen einzigen Punktverlust des neuen Meisters.

Die jubelnde Meister-Mannschaft

Dabei war der Erfolg der Mannschaft aus dem Südwesten von langer Hand geplant. Vor der Saison wurde die ohnehin gut besetzte Mannschaft an entscheidenden Stellen verstärkt. So holte die SG BBM - das "M" im Vereinsnamen steht für den Ortsteil Metternzimmern - Nationalspielerin Kim Naidzinavicius aus Leverkusen. Von CSM Bukarerst kam die Brasilianerin Fernanda da Silva und aus Ungarn, vom Top-Klup Siófok KC, die Torhüterin Valentyna Salamakha.

Ensemble der Spitzenklasse

Angeführt wird das SG-Team von Nina Wörz, der Abwehrspezialistin und Spielmacherin. Für die meisten Tore sorgt Ex-Nationalspielerin Susan Müller. Albertsen bezeichnet sie als " beste Linkshänderin der Welt auf ihrer Position. " Hinzu kommt das niederländische Quartett mit Angela Malestein, Maura Visser, Martine Smeets und Tess Wester, ebenfalls ein starker Block.

Maura Visser im Duell mit zwei Leverkusenerinnen

Hinter den Kulissen ziehen Sportdirektor Gerrit Winnen und Hauptsponsor Eberhard Bezner die Fäden. Der Textil-Unternehmer, Spitzname "Hemdenpabst", stattet die Mannschaft mit großzügigen Finanzspritzen aus. Einen siebenstelligen Etat investiert Bezner in das Frauen-Team. In der kommenden Saison will er angeblich auf drei Millionen Euro aufstocken. Eberhard Bezner, der mittlerweile 82 Jahre alte Sohn des Olymp-Firmengründers Eugen Bezner, investiert gerne und viel in den Sport. Sein eigener Sohn Mark, Geschäftsführer des Unternehmens, hat allerdings bereits mehrfach durchblicken lassen, dass seine Interessen woanders liegen.

Finanziell in einer anderen Liga

"Sie spielen in einer ganz eigenen Liga ", sagt Herbert Müller, Trainer des nach sechs Jahren entthronten Thüringer HC, " finanziell kann da kein Verein mithalten. Sie kaufen jede Spielerin, die sie haben wollen."

Weitere wichtige Personalie bei der SG: Trainer Martin Albertsen kam im Dezember 2014 nach Bietigheim. Bis dato hatte er sich schon etliche Meriten im Frauenhandball erworben. Mit HC Leipzig wurde der 43-jährige Däne Deutscher Meister und Pokalsieger. Mit HC Viborg, dem dänischen Spitzenteam, gelang ihm im Jahr 2004 sogar das "Triple" aus Meisterschaft, Pokalsieg und Gewinn des EHF -Cups.

Russisches Top-Team wartet

Diesen Dreifach-Triumph haben auch die Bietigheimerinnen im Visier. Nach der Meisterschaft tanzen die "Prinzessinnen", wie Albertsen seine Spielerinnen gerne nennt, noch auf zwei weiteren Hochzeiten. Zunächst geht es an diesem Sonntag im Hinspiel des EHF-Cup-Finals in eigener Halle gegen das russische Top-Team Rostov-Don um internationale Ehren. Das Rückspiel steigt am 13. Mai in Russland.

Trainer Albertsen jubelt mit seinen Spielerinnen

Zwei Wochen später steht dann das Final Four, der nationale Pokalwettbewerb, an. Bietigheim trifft im Halbfinale auf den Tabellen-Vierten der Bundesliga, den Buxtehuder SV . Parallel stehen sich der Thüringer HC und der TSV Metzingen gegenüber, und es würde nicht wundern, wenn die SG auch dieses Viererturnier für sich entscheiden würde. Meisterschaft, Pokal und EHF-Cup - es könnte eine außergewöhnliche Saison für den Bietigheimer Handball werden.

Stand: 04.05.2017, 11:38