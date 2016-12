Tore

Johannes Sellin geht mit 122 Treffern (darunter 41 Siebenmeter) als bester Torschütze der Handball-Bundesliga in die Winterpause - aber richtig freuen dürfte ihn das nicht. Denn der Rechtsaußen der MT Melsungen verpasst erneut ein großes Turnier: Bundestrainer Dagur Sigurdsson hatte weder bei Olympia noch bei der anstehenden WM in Frankreich einen Kaderplatz für Sellin. Außerdem hat Melsungen für die kommende Saison in Tobias Reichmann bereits einen neuen Rechtsaußen verpflichtet, Sellin muss sich also einen neuen Verein suchen. Immerhin: Dabei dürfte der Verweis auf die Torjägerliste hilfreich sein.