Handball-Bundesliga, 4. Spieltag

Der hoch überlegene Vizemeister aus dem Norden gewann am Samstag in Mannheim verdient mit 22:17 (13:7) beim chancenlosen Meister und verteidigte die Tabellenführung.

Bester Werfer bei den verlustpunktfreien Gästen war Holger Glandorf mit sieben Toren. Für die Löwen, die am vierten Spieltag erstmals in dieser Saison verloren, traf vor 10.258 Zuschauern Harald Reinkind (vier) am häufigsten. "Wir haben heute von A bis Z beschissenen Handball gespielt" , sagte Löwen-Spielmacher Andy Schmid.

Flensburgs Andersson überzeugt

Überragender Spieler der Partie war der Flensburger Torwart Mattias Andersson. Der 38-jährige Schwede vereitelte reihenweise hochkarätige Chancen der Gastgeber und zeigte eine Weltklasseleistung.

Mitte der ersten Halbzeit konnten die Gäste beim 5:11 erstmals auf sechs Tore davonziehen. Die Löwen wirkten dagegen nach der Pause noch unsicherer und leisteten sich weiter zu viele Fehler. Zwar ließ Flensburg-Handewitt nun phasenweise etwas die Konsequenz vermissen, der Sieg war jedoch nie gefährdet.

sid/dpa | Stand: 17.09.2016, 19:05