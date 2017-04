Gefährlicher Rückschlag für Flensburg-Handewitt

Der bisherige Tabellenführer unterlag bei den Füchsen Berlin 32:34 und hat nun sechs Verlustpunkte. Damit zog Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (5) nach Verlustpunkten an den Norddeutschen vorbei. Die Löwen hatten am Samstag in Göppingen gewonnen (28:24).

Die beiden Teams werden den Titel wohl unter sich ausmachen, da der THW Kiel als Tabellendritter nach der Niederlage in Lemgo (30:34) bereits zehn Verlustpunkte auf dem Konto hat.