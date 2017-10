Erste Pleite für Füchse Berlin - Löwen erobern Spitze

Die Berliner verloren dadurch die Tabellenführung an die Rhein-Neckar Löwen, die souverän mit 31:24 (14:10) bei der HSG Wetzlar gewannen. Beim siebten Erfolg des Titelverteidigers in Serie war mal wieder Kapitän Andy Schmid mit zwölf Treffern der überragende Akteur. Für Wetzlar war Maximilian Holst mit fünf Toren der erfolgreichste Schütze.

Den Berlinern halfen dagegen auch die neun Treffer des erneut starken Petar Nenadic nicht, weil Hannover insgesamt einfach deutlich besser war. "Man muss ehrlich sein und sagen, dass wir heute keine Chance hatten", sagte Berlins Nationalspieler Fabian Wiede nach dem Abpfiff bei "Sky". "Wir haben uns zu wenig bewegt." Casper Mortensen war mit acht Treffern bester Werfer der Gastgeber, die nach zuvor zwei Niederlagen erstmals wieder siegten.

Löwen halten Wetzlar mühelos auf Distanz

Die Löwen ließen in Wetzlar, wo der THW Kiel vor dreieinhalb Wochen noch deutlich verloren hatte, überhaupt nichts anbrennen. Nach dem 5:6-Rückstand in der Anfangsphase drehte der Meister der beiden vergangenen Jahre mit einem 7:0-Lauf das Spiel und hielt den Gegner fortan ohne große Mühe auf Distanz.

Minden punktet im Abstiegskampf

Im Abstiegskampf holte GWD Minden mit dem 33:22 (16:8) gegen HC Erlangen einen wichtigen und klaren Erfolg. Aleksandar Svitlica traf mit acht Toren am besten für Wetzlar.

Magdeburg gewinnt Verfolgerduell gegen Leipzig

Der SC Magdeburg hat das Verfolgerduell gegen den Ost-Rivalen DHfK Leipzig gewonnen und damit den dritten Tabellenplatz zurückgeholt. Das Team setzte sich in eigener Halle mit 37:31 (18:13) durch und feierte seinen vierten Sieg in Serie. Mit 14:6 Punkten rückte der SCM bis auf einen Punkt an das Spitzenduo Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin (beide 16:2) heran, die aber jeweils eine Partie weniger absolviert haben. In einer rasanten Begegnung lag Magdeburg beim Stande von 3:4 (7.) letztmals zurück, Leipzig blieb aber lange dran. Bei den vor allem offensiv ganz starken Hausherren glänzten Robert Weber mit zehn und Michael Damgaard mit neun Treffern.