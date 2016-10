Gegen den TSV Hannover-Burgdorf mühte sich das Team von Trainer Alfred Gislason zu einem 27:26 (13:11) und schob sich in der Tabelle an der noch ungeschlagenen SG Flensburg-Handewitt vorbei. Die Norddeutschen, die am Mittwoch in der Champions League gegen Wisla Plock/Polen siegten (22:20), haben in der Liga allerdings zwei Spiele weniger als Kiel absolviert.

Kieler Siegtreffer 20 Sekunden vor dem Ende

Den Sieg musste sich der Favorit aus Kiel hart erkämpfen. Zwar kamen die Norddeutschen gut in die Partie, entscheidend absetzen konnte sich die Gastgeber jedoch nie. In der spannenden Schlussphase erzielte Kiels Domagoj Duvnjak 20 Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer. Kiels Top-Scorer Marko Vujin traf sechs Mal, für Hannover waren Fabian Böhm und Kai Häfner mit fünf Toren beteiligt.

Rhein-Neckar Löwen mit wenig Problemen in Stuttgart

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hatte auf dem Weg zum siebten Saisonsieg weit weniger Probleme. Bei Aufsteiger TVB Stuttgart setzten sich die Mannheimer 35:27 (16:14) durch und verbesserten sich in der Tabelle auf den dritten Rang. Beste Werfer der Löwen waren Patrick Groetzki und Gudjon Sigurdsson (beide sechs), für Stuttgart war der ehemalige Weltmeister Michael Kraus zehnmal erfolgreich.

sid/dpa/red | Stand: 19.10.2016, 21:56