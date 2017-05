Der deutsche Meister besiegte in einem Nachholspiel des 21. Spieltages Abstiegskandidat TVB Stuttgart standesgemäß mit 30:21 (14:11) und übernahm wieder die Tabellenführung. Vier Spieltage vor Saisonende liegen die Mannheimer mit 55:5 Punkten einen Zähler vor den Flensburgern (54:6). Das vermutlich vorentscheidende Duell um den Titel in Flensburg findet am Sonntag statt.

Nationalspieler Hendrik Pekeler war mit sechs Toren vor 6.756 Zuschauern bester Werfer der Gastgeber. Stuttgart (18:42) hat damit weiterhin nur einen Zähler Vorsprung auf den TBV Lemgo (17:43) auf dem ersten Abstiegsplatz.

Kleiner Rückschlag für Berlin

Einen kleinen Rückschlag im Kampf um Platz drei haben die Füchse Berlin beim 25:25 (14:13) gegen den SC Magdeburg in einer Nachholpartie des 30. Spieltages erlitten. Die Füchse liegen auf Rang vier nun zwei Punkte hinter Rekordmeister THW Kiel. Gut zwei Minuten vor dem Ende sah es beim 22:25 noch nach einer Berliner Niederlage aus. In der Schlusssekunde glich Nationalspieler Fabian Wiede aus. In einer rassigen Partie vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle war Steffen Fäth mit fünf Toren bester Berliner Schütze.

Glücklicher Auswärtssieg für Leipzig

Die TSV Hannover-Burgdorf verlor unterdessen gegen DHfK Leipzig mit 24:25 (15:11). Während die Sachsen am Ende den glücklichen vierten Auswärtserfolg feierten, warten die seit 13 Spielen sieglosen Gastgeber weiter auf ihren ersten Erfolg im Jahr 2017. Beste Torschützen waren Andreas Rojewski (9) für Leipzig und Casper Mortensen (4/2) sowie Mait Patrail (4) aufseiten der Hausherren.

Am Tabellenende gelang der HBW Balingen-Weilstetten kein Befreiungsschlag. Beim Aufsteiger HC Erlangen unterlagen die Balinger mit 25:33 (12:15) und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz.

